Fantasmas de Armero: por que os espíritos que morreram na tragédia continuam a vagar?

A 38 anos da tragédia de Armero, na Colômbia, o cemitério tem testemunhos em comum: muitos afirmam que sentiram espíritos a gritar ou que ainda repetem a tragédia vez após vez, como na noite em que morreram, em 13 de novembro de 1985.

Na verdade, em vários depoimentos de canais paranormais, como o de Howard Gutiérrez ou na exploração que foi feita pelo Cartel Paranormal da ‘La Mega’, assim como a do programa ‘Eles Estão Aqui’ da RCN, é possível ver depoimentos de pessoas que sentem ou veem espíritos tentando escapar, gritando ou simplesmente não cumprindo o seu dever.

Até o locutor Dani Trespalacios foi 'possuído' pelo suposto espírito do zelador do hospital durante a incursão para o cemitério do 'Cartel Paranormal', o espírito fez isso afirmando que não tinha cumprido sua missão.

E nesse lugar também se ouviram risadas de crianças, entre outros relatos que incluem luzes na estrada, mãos, e até mesmo pedidos de ajuda.

Temos que lembrar, segundo diversos testemunhos de resgatistas e sobreviventes, que as mortes de muitos foram horrendas. Pessoas que ficaram partidas em pedaços, outras enterradas em lama quente e pessoas que agonizaram por dias antes de serem resgatadas. Isto, numa tragédia natural que matou mais de 30 mil habitantes.

O local onde a tumba da Menina Omaira se encontra, no entanto, foi profanado, mesmo assim. Mas aqueles que vão lá concordam que a energia é tão densa que acabam esgotados.

Agora, por que em lugares onde acontecimentos trágicos como este aconteceram, espíritos são vistos ou sentidos repetindo esses acontecimentos anos após a morte?

Por que ainda vagam?

A propósito, o médium Mikel Lizarralde explica a Nueva Mujer Colombia por que isso acontece.

“Você morre com seu caráter, personalidade e como você viveu vai marcar como você morre. Então, um morre com o seu estado de consciência, mas pode evoluir. Não há uma chave de repetição, mas quando um espírito se apresenta e me mostra que morreu de cirrose e eu sinto aquela dor, aquele cheiro. Ele já não sofre por isso, mas tenta explicar quem é e como morreu, para que você realmente saiba de quem se trata”, afirma.

"Isso porque há outras energias e outros espíritos que podem vir. Então, é mostrado de certa forma e os médiuns fornecemos evidências de quem são para esclarecer com quem estamos falando. Agora, muitas vezes eles não estão doloridos e enrugados, eles estão se transformando", acrescenta.

"Mas o que se inicia é uma prova evidente. Agora, o que se repete ocorre em um lugar com uma carga emocional muito forte. Isso deixa uma marca nesse lugar, mas não é o espírito em si, é a impregnação e é uma das chaves para diferenciar se há espíritos que não vão à luz diretamente e não encontram o caminho e precisam de ajuda."

"Frequentemente, quando as pessoas dizem que viram um espírito ou alguém preso, trata-se da impregnação de uma marca energética que ficou no local da tragédia e é como um GIF que se repete", explica Lizarralde.

“E alguns espíritos não vão para a luz porque não se deram conta de que morreram, ou porque morreram de forma súbita e trágica ou porque sentem que ainda têm que estar aqui ou porque não querem ir para a luz, mas todos não o fazem da mesma maneira, mas acredito que o amor e a compaixão resolvem tudo”, conclui.