Espantalhos: verdadeira proteção contra pássaros?

Você já viu a clássica cena de um espantalho solitário, inerte, perdido em uma vasta plantação. Essas figuras são populares no cinema de horror, mas na agricultura, sua função é muito séria: afastar pássaros das lavouras. Mas será que os espantalhos realmente funcionam?

Em 1980, testes apontaram uma redução de até 95% na presença de pássaros em áreas protegidas por espantalhos (nesse caso, a intenção era proteger peixes em lagos). No entanto, a maioria dos estudos sobre a eficácia dos espantalhos é datada, e há ressalvas: nem todos os pássaros são amedrontados por esses bonecos.

Espécies como corvos e melros podem ser inicialmente assustadas, mas logo percebem que os espantalhos são inofensivos. Nesses casos, a solução é mudar constantemente a posição dos espantalhos, na tentativa de enganar essas aves inteligentes.

Em suma, os tradicionais espantalhos de pano não impõem respeito duradouro. Em 1989, pesquisadores substituíram esses bonecos por manequins mais realistas, obtendo resultados mais eficazes na proteção das lavouras.

Inovações

Empresas agrícolas estão trabalhando em versões modernas de espantalhos. A Agrilaser, por exemplo, desenvolveu um espantalho que utiliza raios laser para afastar pássaros e pode proteger áreas de até 12 km². O movimento das luzes confunde as aves, impedindo a adaptação a essa técnica.

Os engenheiros KyungRyul Lim e MiYeon Kim criaram um espantalho movido a energia solar que emite ondas supersônicas para afugentar as aves, sem causar danos a elas.

Os espantalhos não são exclusividade dos Estados Unidos; eles também são usados nas lavouras brasileiras desde a colonização, quando foram trazidos da Europa.

No Brasil, as aves conhecidas como chupins são frequentes visitantes das lavouras. Em 2014, plantações de arroz em São Paulo enfrentaram perdas significativas, chegando a R$ 2 mil por safra devido a essas aves.

Curiosamente, os espantalhos já foram usados para enganar mais do que apenas pássaros. Em 2017, traficantes utilizaram essas figuras para simular a presença de agricultores em uma plantação de maconha no sertão de Pernambuco, visando enganar a Polícia Federal.

No entanto, assim como ocorre com muitos pássaros, os espantalhos não conseguiram enganar as autoridades, resultando na destruição da plantação.

Em resumo, a eficácia dos espantalhos nas lavouras é uma questão complexa, dependente da espécie de pássaro, da criatividade e inovação dos fazendeiros na criação de espantalhos mais eficazes e das peculiaridades de cada situação, conclui Mega Curioso.