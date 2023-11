Empresas de streaming inserem anúncios para aumentar receita, preocupando assinantes

No início, os serviços de streaming prometiam um refúgio livre de anúncios, conquistando uma base de assinantes ávida por conteúdo sem interrupções. No entanto, uma nova tendência está sacudindo a indústria do entretenimento: as empresas de streaming estão inserindo anúncios em seus produtos para aumentar a receita, o que pode afetar a experiência dos consumidores.

surface-iVfJwaovHUo-unsplash

Surface/Unsplash

Segundo o G1, no final de setembro, a gigante Amazon anunciou que planeja incluir anúncios no seu serviço Prime Video em pelo menos dez mercados em todo o mundo até 2024.

Essa mudança se junta a outras empresas do setor que já adotaram essa estratégia. Como resultado, os consumidores de streaming podem se encontrar em uma situação semelhante à da televisão a cabo, com intervalos comerciais e custos que se aproximam dos pacotes tradicionais.

Essa decisão das empresas de streaming ocorre em um momento em que muitas delas enfrentam grandes dívidas devido aos altos custos de investimento em conteúdo, taxas de licenciamento e outras despesas para expandir seus catálogos e competir no mercado.

Os assinantes acabam sendo os que pagarão essa conta.

jeshoots-com-PpYOQgsZDM4-unsplash

JESHOOTS.COM/Unsplash

O serviço Peacock da NBC Universal, por exemplo, viu um aumento significativo no número de assinantes, mesmo após a introdução de um plano com anúncios, que antes era gratuito, e o aumento nos preços das opções sem anúncios. Outros players do mercado, como Hulu e Disney+, também elevaram os preços das opções sem anúncios.

Até mesmo a Netflix, pioneira no streaming, introduziu anúncios em muitos países, indicando uma mudança significativa em seu modelo de negócios. Essas empresas buscam novas formas de obter lucro, explorando a publicidade direta ao consumidor em vez de depender dos canais tradicionais de distribuição.

souvik-banerjee-I4MTFEPvpdk-unsplash

Souvik Banerjee/Unsplash

Embora as mudanças tenham irritado alguns assinantes, a busca por rentabilidade por parte das empresas de streaming supera as frustrações dos consumidores. Muitos investidores agora esperam obter retornos desses negócios de entretenimento que por muito tempo não foram lucrativos.

Os planos com anúncios oferecem uma experiência diferente da TV convencional, com menos anúncios e publicidade mais personalizada. No entanto, a decisão de optar por um plano com anúncios é cada vez mais influenciada pelos custos, à medida que os consumidores procuram maneiras de reduzir despesas.

A analista Liz Duff, da Total Media, acredita que as mudanças no mercado não devem afastar as pessoas do streaming, mas, sim, encorajá-las a explorar opções mais acessíveis. Portanto, o futuro do entretenimento parece estar em um equilíbrio delicado entre a rentabilidade das empresas e a satisfação dos consumidores.