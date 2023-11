Embalsamadoras da Geração Z: "uma jornada além da morte"

A documentarista Stacey Dooley revela os bastidores de um funeral familiar em seu novo programa da BBC, 'Inside the Undertakers'. Enquanto ela mergulha nesse tema delicado, focamos no cotidiano profissional de duas embalsamadoras de Geração Z, Olivia Cotterill Wilson e Isabel Walton, diz o Mirror.

A vida além da morte

No documentário 'Stacey Dooley: Inside the Undertakers', a apresentadora da BBC mergulha nos detalhes de organizar funerais, fabricar caixões e, claro, na arte do embalsamamento. Enquanto para muitos esse olhar oferece um vislumbre de uma indústria cercada de mistério, para Olivia e Isabel, ambas com apenas 22 e 23 anos, é apenas mais um dia no escritório.

'We're young embalmers - working with the dead has taught us so much about life' https://t.co/R3TdNWT4rs — World News (@worldnewstweet_) November 9, 2023

Trabalhando no AW Lymn The Family Funeral Service, em Nottingham, Olivia e Isabel enfrentam a responsabilidade de preparar, embalsamar e vestir os falecidos, entendendo a importância do seu papel para as famílias enlutadas. Seu dia começa cedo, apresentando uma lista variada de casos, cada um com requisitos específicos.

Apesar do estigma associado ao trabalho com os mortos, essas jovens profissionais enfrentam o desafio com coragem e paixão. Isabel destaca a natureza variada de seu trabalho, adaptando-se a diferentes casos diariamente. Elas têm a importância de serem atenciosas, empáticas e apaixonadas para se destacarem nesse campo.

Olivia e Isabel, após um curso rigoroso de três anos, destacam a continuidade como a parte mais exigente do embalsamamento. Moldar a aparência dos falecidos requer habilidade e sensibilidade, garantindo que cada corpo seja tratado com dignidade.

Apesar de seu trabalho centrado na morte, as embalsamadoras aprenderam lições valiosas sobre a vida. Isabel reflete sobre a importância de valorizar as relações e viver sem arrependimentos, uma perspectiva moldada pelo seu convívio diário com a mortalidade.