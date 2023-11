Durante onda de calor, trabalhadora de supermercado auxilia cachorro caramelo para beber água e se refrescar; vídeo viralizou na web

Durante a onda extrema de calor que afeta o país, uma funcionária de supermercado auxiliou cachorro caramelo para beber água e se refrescar, e o registro viralizou nas redes sociais.

O momento foi compartilhado no Twitter pela página @choquei e já conta com mais de 1,3 milhão de reproduções.

O vídeo se tornou tornou viral gerando inúmeras reações dos usuários.

“Amo esses vídeos que restauram minha fé na humanidade”, comentou uma pessoa. “Se liga no shape do caramelo”, brincou outra.

No entanto, o local e data do registro não foram compartilhados. Confira registro:

🚨BRASIL: Durante onda extrema de calor no país, funcionária de mercado auxilia cachorro caramelo para beber água e se refrescar. pic.twitter.com/osiE2DwLuz — CHOQUEI (@choquei) November 14, 2023

Onda de calor extremo no país

Ao menos cinco capitais podem bater o recorde de temperatura do ano nesta terça-feira (14).

Com máximas que devem variar de 32°C a 41°C e termômetros até 13°C acima da média de novembro, as cidades do Centro-Oeste e Sudeste permanecem como as mais atingidas pela onda de calor.