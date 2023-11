Cosplayer dá vida à Morrigan Aensland, de Darkstalkers, e chama atenção

Morrigan, personagem do jogo Darkstalkers (Reprodução)

Uma das personagens mais emblemáticas dos jogos de luta ganhou uma homenagem em forma de cosplay. Morrigan Aensland, uma das mais icônicas personagens do jogo Darkstalkers: The Night Warriors, foi trazida à vida pela cosplayer e modelo Mary, também conhecida como Melamori.

Além de ser um dos personagens de referência do jogo Darkstalkers, Morrigan se tornou tão queria pelos fãs que acabou aparecendo em diversos outros jogos e constamente pode ser vista em fanarts e cosplays nos mais diversos eventos.

Uma das fãs que fez questão de homenagear a personagem foi Melamori que, conforme publicado pelo Critical Hits, fez questão de compartilhar diversas imagens de um ensaio fotográfico em que dá vida à personagem.

As imagens, completamente ambientadas conforme a personagem, foram compartilhadas por ela em seu perfil do Instagram, e já atraem milhares de comentários e curtidas.

Atenção aos detalhes

Como uma das bases do cosplay é a atenção aos detalhes na hora de recriar o personagem, é possível ver que Melamori não ficou longe de atingir a perfeição ao posar como Morrigan.

Nos registros fotográficos, é possível vê-la utilizando um collant preto detalhado, meias-calças roxas e com estampas de morcegos, botas pretas e as clássicas asas da personagem nas costas. Ela também utiliza uma peruca para deixar seus cabelos no tom de verde aproximado ao da personagem.

Em pouco tempo, os registros da cosplayer chamaram a atenção dos fãs e seguidores, que não pouparam elogios ao seu trabalho.

“Que genial!”, comentou uma seguidora, ao que outra completou: “Que fotos incríveis! Seu cosplay está completamente maravilhoso”.

Um outro fez questão de elogiar o trabalho e a atenção aos detalhes do cosplay: “É literalmente o melhor cosplay de Morrigan que eu já vi, e olha que eu vi cosplays dela por décadas! Trabalho incrível”.

Leia também: Fãs do Studio Ghibli encontram o cosplay perfeito de ‘A Viagem de Chihiro’ e o tornam viral