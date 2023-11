Confira como aliviar o calor sem um ar-condicionado

As temperaturas no Brasil não estão dando trégua, e com termômetros ultrapassando os 40 °C, encontrar maneiras de aliviar o calor se torna essencial. Para aqueles sem ar-condicionado, aqui estão cinco dicas simples para tornar a vida mais fresca que a Mega Curioso reuniu.

1. Minimalismo refrescante

- Guarde tapetes e almofadas, que retêm calor.

- Troque cortinas pesadas por tecidos leves e opte por cores claras.

2. Adeus ao calor noturno

- Escolha lençóis de algodão para permitir a respiração da pele.

- Coloque lençóis na geladeira para uma sensação fresca antes de dormir.

Ventilador-Galvao-Menacho-Pexels

Galvão Menacho / Pexels

3. Ventilação e circulação de ar

- Feche cortinas durante o dia para evitar o sol.

- À noite, abra portas e janelas para promover ventilação cruzada.

- Use truques como uma garrafa de água congelada na frente do ventilador.

4. Natureza para refrescar

- Introduza plantas, que ajudam a refrescar o ambiente.

- Umidifique o ar com umidificadores ou truques caseiros, como bacias de água.

Lampadas-Pixabay

Pixabay

5. Luz e Eletrônicos

- Troque lâmpadas quentes por luzes frias, como LED.

- Desligue eletrônicos para evitar a concentração de calor.

- Evite usar fornos; opte por refeições leves e de preparo rápido.

Com essas dicas simples, é possível transformar a casa em um refúgio fresco, mesmo nos dias mais quentes desta primavera atípica brasileira.