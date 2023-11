Casal troca votos macabros nas Catacumbas de Paris

O casal americano que escolheu as Catacumbas de Paris como palco para seu casamento no Halloween se tornou viral nas redes sociais. Isabel, conhecida como @ohmyisabel4ever no TikTok, compartilhou um vídeo de um minuto e meio mostrando os bastidores da cerimônia macabra com o marido, Justin.

As Catacumbas, localizadas no coração de Paris, servem como o repouso eterno para 6 a 7 milhões de pessoas. O labirinto subterrâneo, abrangendo quase 2 mil acres abaixo da cidade, proporcionou ao casal uma experiência única e gótica para sua união.

Após um jantar romântico, o casal e um amigo, testemunha do casamento, desceram pela caverna assustadora usando uma passagem secreta para evitar a multidão do Halloween. Navegaram por túneis vazios, passando por águas turvas e desviando-se das baixas alturas do teto, segundo trouxe o New York Post.

Cerimônia íntima

No altar junto às fontes purificadas, Isabel vestiu seu vestido de noiva e a cerimônia começou. Apesar do local pouco iluminado, o casal destacou a beleza das formações com uma luz negra, capturando momentos únicos.

A jornada pelas Catacumbas consumiu muita energia, deixando o casal exausto após os votos. Isabel admitiu que estavam "um pouco delirantes" no final. A cerimônia foi concluída com um mergulho simbólico nas fontes.

Apesar da natureza incomum do casamento, muitos usuários do TikTok elogiaram a originalidade do casal. Alguns expressaram desejo de ter uma cerimônia semelhante. Um espectador agradeceu por não revelarem a entrada, enfatizando a necessidade de precaução nas Catacumbas.