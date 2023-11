Enquanto passeava com seu cãozinho ao longo da costa norte da Ilha Kangaroo, no sul da Austrália, um casal avistou uma criatura misteriosa presa em um barco no mar. Segundo o portal The Dodo, onde o artigo foi publicado, a dupla percebeu o desespero por parte do animal.

Assim que notaram o temor da criatura em se ver livre, a dupla rapidamente identificou de qual animal se tratava. Era um coala preso no barco.

Em seguida, o casal contatou o Kangaroo Island Wildlife, um grupo de resgate da região, a fim de auxiliar no socorro do pequeno coala.

“Sua única fuga foi por pedras que seriam difíceis para um coala navegar!” A presidente da Kangaroo Island Wildlife Network, Katie Welz, disse ao The Dodo. “Ela estava muito molhada!”

Surpresa em dose dupla

Assim que um salva-vidas da equipe de resgate chegou, passando pelas rochas, resgatou o coala e o trouxe para um lugar seguro. Enquanto ela era segurada pelo socorrista, manifestou certa opressão por sua vulnerabilidade. No entanto, em terra firme, estava agradecida.

Casal descobre animal misterioso no mar e percebe que está escondendo algo (Reprodução/Facebook)

Assim que chegou em terra firme, Welz percebeu algo diferente no animal. Ele escondia alguma coisa.

“Assim que meu marido a trouxe perto o suficiente para ser colocada na transportadora, notei sua protuberância ondulada na bolsa”, disse Welz.

Inicialmente, os socorristas pensaram ter salvo apenas uma vida. Na verdade, estavam errados. Duas vidas foram salvas, pois se tratava de uma mamãe coala carregando seu filhote escondido.

“Sorrimos e pensamos na sorte que eles tiveram por serem encontrados”, disse Welz.

Depois do resgate, os animais foram encaminhados para um habitat próximo de coalas e soltos na natureza. Ao chegar ao destino, a mamãe e seu filhote partiram rapidamente.