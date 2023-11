Cantora gospel não quis parar de cantar em voo e teve desentendimento com funcionário

Uma cantora gospel indicada ao Grammy foi instruída a parar de cantar durante um voo e sua apresentação foi divulgada online depois que ela compartilhou um vídeo do ocorrido.

De acordo com o News Australia, Bobbi Storm, de 36 anos, uma musicista dos Estados Unidos, estava a bordo de um voo da Delta quando um membro da tripulação informou que se ela não parasse de cantar, seria escoltada para fora do avião.

A vocalista do grupo cristão Maverick City Music, indicado ao Grammy de Melhor Álbum Gospel de 2024, estava cantando sua última música para os passageiros.

Ela gravou o momento, que teve quase 300 mil visualizações. Nele, Storm parada no corredor, se preparando para se apresentar para os passageiros, quando um membro da tripulação ordena que ela volte para seu assento.

“Estou me dirigindo aos passageiros agora”, diz Storm, mas o assistente de voo perguntou: “Você pode simplesmente sentar e ficar em silêncio?”

Ela compartilhou o vídeo do ocorrido no Instagram, mas muitos de seus seguidores disseram que ela estava errada.

Ao informar que está concorrendo ao Grammy, passageiros a aplaudem e ela canta novamente quando a funcionário se afasta. No entanto, ela foi rapidamente interrompida de novo e pediram que ela guardasse silêncio.

Ao alegar que os outros passageiros estavam “gostando”, a funcionária disse que ela não estava gostando e estava pedindo para que ela ficasse quieta.

“Eu sou o líder do seu voo, eu preciso que você siga as minhas instruções. Minhas instruções são para que você responda a minha pergunta. Você consegue ficar quieta agora?”, continuou.

A cantora então se virou para os passageiros ao redor, perguntando: “O que vocês acham?”. No entanto, ninguém respondeu e ela cantou mesmo assim.

A cantora foi muito criticada na rede por não acatar as ordens, mas falou sobre o assunto informando que a companhia Delta a procurou para pedir desculpas.

“Eles me procuraram. Não posso agradecer porque não quero que esse homem seja repreendido e perca o emprego. Eu simplesmente quero que tenhamos em mente como tratar uns aos outros. Não houve quebra de regras, e estava compartilhando minha energia e minha alegria com as pessoas depois que elas me deram permissão para fazê-lo. Portanto, só espero que, se ele assistir a isso, possa aprender uma lição valiosa sobre como tratar outras pessoas”, desabafou.

