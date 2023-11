Uso regular de maconha faz mal ao coração, apontam pesquisas

Dois estudos abrangentes lançam luz sobre os perigos do uso regular de maconha, relacionando-o fortemente com o risco de insuficiência cardíaca e derrame em adultos mais velhos. Com a crescente legalização da maconha nos Estados Unidos, especialistas alertam que os efeitos prejudiciais para o coração não podem ser ignorados, reporta o Mirror.

Risco de insuficiência cardíaca

Um estudo acompanhou 160 mil adultos com mais de 54 anos por quatro anos e descobriu que aqueles que fumavam maconha diariamente tinham um risco 34% maior de desenvolver insuficiência cardíaca.

O Dr. Robert Page II, cardiologista da American Heart Association (AHA), líder deste estudo, destacou que o uso de maconha pode levar a doenças cardiovasculares. Isso ocorre porque o fumo de maconha aumenta as concentrações de monóxido de carbono e alcatrão no sangue, que têm efeitos prejudiciais semelhantes aos do tabaco.

Risco de derrame

Outro estudo analisou pacientes hospitalizados com mais de 65 anos que haviam usado maconha, excluindo os fumantes de cigarro. Os resultados revelaram que esses pacientes tinham 20% a mais de chances de sofrer eventos cardíacos graves ou derrame. O uso de maconha também aumentou o risco de ataques cardíacos e a necessidade de transferência para outras instalações médicas.

Maconha comestível

Além do fumo, há preocupações crescentes sobre o consumo de maconha comestível, que geralmente contém uma concentração muito maior do princípio ativo THC. Isso pode acelerar os batimentos cardíacos e elevar a pressão arterial, o que é especialmente perigoso para pessoas com doenças cardíacas.

Os riscos são ainda maiores para os idosos devido ao metabolismo mais lento, o que significa que a maconha permanece no corpo por mais tempo, prolongando seus efeitos.

Um estudo de 2020 revelou que o número de idosos usando maconha, seja fumando ou consumindo comestíveis, dobrou entre 2015 e 2018, chegando a 2,3 milhões de pessoas. Estima-se que quase três em cada dez desenvolvam dependência, conhecida como Transtorno de Uso de Maconha, que pode resultar em falta de apetite, irritabilidade ou inquietação quando não se usa a droga.

Alerta aos profissionais de saúde

Diante dessas descobertas, os médicos agora recomendam que os pacientes idosos sejam questionados sobre o uso recreativo de maconha antes de iniciar o tratamento. A AHA aconselha que as pessoas evitem fumar ou vaporizar qualquer substância, incluindo a maconha, devido aos riscos para a saúde do coração.

Esses estudos serão apresentados durante as Sessões Científicas da American Heart Association de 2023. Eles reforçam a necessidade de entender os riscos associados ao uso de maconha, especialmente em adultos mais velhos com fatores de risco cardiovasculares.