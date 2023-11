Tradição familiar determina o nome do bebê e deixa mãe desesperada

Uma mãe decidiu desabafar no Reddit depois de passar por momentos complicados envolvendo a família de seu marido. Enquanto eles esperam a chegada do primeiro filho do casal, ela foi surpreendida ao descobrir uma tradição familiar onde a pessoa mais velha da família escolhe o nome do bebê.

Segundo o The Mirror, onde a história foi compartilhada, ela não ficou nada feliz ao descobrir o nome escolhido para seu filho, e agora busca formas de recusar a escolha sem causar um grande atrito familiar.

“Conheci meu marido enquanto ele estudava no exterior e só fui conhecer de verdade a família dele quando voltamos para o país natal dele. Fiquei grávida logo depois de me mudar e não foi algo planejado ou esperado. Quando contei ao meu marido, ele disse para seus familiares na mesma hora. Eu preferia esperar um pouco mais por precaução”.

“Depois do anúncio, me contaram de uma tradição familiar em que todas as crianças são nomeadas por sua tataravó. Eu só soube disso depois que ela já tinha escolhido o nome em reuniões que acontecem regularmente com ela”.

“Ela é bem idosa e passa todo o tempo em sua cama no cômodo principal da casa. As reuniões sempre a envolvem, mas ela nem mesmo parece estar por ali”, conta a mulher.

Ela não quer aceitar o nome

Segundo a mulher, após saber da tradição ela foi levada para perto da idosa que iria revelar o nome do bebê. No entanto, ela não ficou feliz com a situação e muito menos com a escolha.

“Eles me levaram até a cama dela, colocaram a mão na minha barriga e disseram o ‘nome’. É algo que eu definitivamente não consideraria como um nome. Minha sogra então disse que era o nome do bebê e toda a família do meu marido já está agindo como se tudo estivesse definido, mas eu não concordei e agi com repulsa quando meu marido explicou”.

“Ele disse que posso recusar se quiser, mas não sei se estou sendo rude ou desrespeitosa porque não conheço nenhuma outra pessoa daqui. A família dele diz que estou quebrando suas tradições, mas estou preocupada com a forma como isso afetará meu bebê no futuro”, revela a mãe.

Leia também: Mulher se arrepende de tatuar o nome do namorado na testa e desabafa

Para os usuários do Reddit, ela deve se manter firme, mas precisa estar ciente de que eles podem seguir desta forma sem consultar suas vontades.

“Você alguma vez concordou com isso? A criança é que vai conviver com o nome. Se achar certo, recuse, mas saiba que a família pode usar isso como novo quer você concorde ou não”, revelou uma pessoa.

“Use tradição contra tradição. Diga que é tradição na sua família deixar os pais escolherem o nome do filho sem a contribuição de outros membros da família. Portanto, para evitar conflitos, devido a forte opinião de sua família, você deve recusar”, finalizou outra.