Tire máximo proveito da banana: truques estranhos, mas úteis

Comer bananas é amplamente reconhecido como uma forma saudável de obter potássio e desfrutar de sua deliciosa polpa. No entanto, você sabia que as bananas e suas cascas têm aplicações surpreendentes e práticas? Não jogue a casca fora antes de conhecer essas dicas inovadoras.

Máscara

As bananas são populares na indústria da beleza como um ingrediente natural para máscaras faciais. Se você não está muito familiarizado com cuidados com a pele, essa pode ser uma novidade para você.

A maneira mais simples de fazer uma máscara de banana é amassar a fruta e aplicá-la diretamente na pele. Outra receita comum inclui adicionar ¼ de xícara de iogurte natural e duas colheres de sopa de mel à banana amassada antes da aplicação. Deixe a máscara agir por 10 a 15 minutos e, em seguida, enxágue com água morna.

Verrugas

Verrugas não são as irritações de pele mais graves, mas podem ser embaraçosas se visíveis. Existem muitos remédios caseiros para a remoção de verrugas, e o uso da casca da banana é um deles. Como nada na banana é tóxico, esfregar a casca de banana em uma verruga não apresenta riscos significativos. Embora não haja evidências científicas que comprovem a eficácia das bananas na remoção de verrugas, essa prática caseira tem sido utilizada por décadas. Experimente da próxima vez que tiver uma verruga indesejada e veja como funciona para você.

Insetos

As bananas são conhecidas por aliviar coceira e outros sintomas de picadas de insetos, como inchaço, devido ao alto teor de potássio. Quando você for picado por um mosquito irritante, coloque uma casca de banana sobre a picada. A casca contém antihistamínicos naturais, que acalmam a coceira causada pela saliva deixada pelo inseto sob a sua pele.

Prata

É possível dar um bom polimento em sua prataria com cascas de banana, mas é necessário criar uma mistura primeiro. Misture as cascas de banana com água para criar uma pasta. Em seguida, use um pano para esfregar a pasta na prataria. Claro, você não vai querer deixar a pasta de banana secar, então lave bem os objetos em água morna na pia. Eles ficarão com uma aparência renovada.

Pele

Lasquinhas, dependendo da profundidade, podem ser dolorosas e difíceis de remover. Se você tiver uma lasca que precisa ser removida, cubra-a com a parte externa de uma casca de banana por algumas horas ou durante a noite. Mais tarde ou de manhã, você deve perceber que a lasca começou a se soltar. Esse é o momento de retirá-la. O uso de uma casca de batata também é um remédio para lasquinhas mais profundas.

Sorriso

Ter um sorriso brilhante pode ser difícil e caro. Se você é um bebedor frequente de vinho ou café e negligenciou o clareamento dental, experimente usar cascas de banana para dar um brilho aos dentes antes de investir em um tratamento de clareamento. Basta esfregar a casca de banana nos dentes algumas vezes ao dia antes de escová-los para obter um sorriso mais radiante.

Agora que você conhece essas maneiras inusitadas, mas eficazes, de usar bananas e suas cascas, aproveite ao máximo essa fruta versátil. Além de serem deliciosas e saudáveis, as bananas podem ser aliadas surpreendentes em diversas situações do dia a dia, conclui o New York Post.