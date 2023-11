Reduza o risco de demência: cinco medidas essenciais para quem alcançou os 30 anos

Especialistas acreditam que agir por volta dos 30 anos pode ser crucial para evitar o Alzheimer no futuro. O risco de desenvolver demência aumenta com a idade, mas existem cinco medidas que você pode tomar para reduzir essa possibilidade, de acordo com o Mirror.

Mantenha-se ativo

Manter um estilo de vida ativo pode ser a chave para manter o cérebro saudável. A prática regular de exercícios ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro, reduzindo as chances de desenvolver pressão alta, que está relacionada à demência.

Estudos mostraram que a prática de exercícios aeróbicos em adultos de meia-idade ou mais velhos pode melhorar o pensamento e a memória, além de reduzir as taxas de demência.

Dieta equilibrada

Pesquisadores descobriram que uma dieta que combina elementos da dieta mediterrânea, como grãos integrais, frutas, vegetais e peixes, com a dieta Dash, que limita o consumo de sal, pode reduzir o risco de demência. A Mind Diet envolve o consumo diário de pelo menos três porções de grãos integrais, como aveia, quinoa e arroz integral, além de um mínimo de seis porções de vegetais verdes, cinco de nozes, duas de frutas silvestres e quatro de leguminosas. Aqueles que seguem essa dieta rigorosamente têm a menor taxa de declínio cognitivo.

Durma bem

Ter uma boa noite de sono é essencial para a recuperação do cérebro. A falta prolongada de sono, especialmente após a meia-idade, pode prejudicar o cérebro, pois a privação de sono interrompe o ciclo de limpeza noturna natural do cérebro.

Durante o sono profundo, as células nervosas eliminam proteínas prejudiciais ao cérebro, como o beta-amiloide e o tau, associadas à doença de Alzheimer.

Evite ruídos excessivos

Perda auditiva pode aumentar o risco de demência. Embora seja tratável, é fundamental evitar ruídos altos em qualquer idade para reduzir o risco de deficiência auditiva.

Estudos mostram que pessoas com perda auditiva leve têm o dobro de probabilidade de desenvolver demência, aumentando para três vezes para aqueles com perda auditiva moderada.

A razão exata para essa conexão ainda não está clara, mas especialistas acreditam que a perda auditiva e a demência podem levar ao isolamento social.

Parar de fumar

De acordo com a Associação de Alzheimer, fumar e beber em excesso podem elevar o risco de demência. Reduzir o consumo de álcool e, se você fuma, parar completamente, é essencial.

Embora os produtos tóxicos do cigarro possam estar envolvidos, a ligação exata entre fumar e demência ainda não é totalmente compreendida. Vale ressaltar que o tabagismo foi identificado como um dos 12 fatores de risco acentuado na Comissão Lancet de 2020 sobre o risco de demência.

Agindo na década dos 30, você pode tomar medidas proativas para reduzir o risco de desenvolver demência mais tarde na vida. Ao adotar um estilo de vida saudável, você está investindo no bem-estar do seu cérebro e na sua qualidade de vida futura.