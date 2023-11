Puma se associa a Ferrari para coleção que celebra o retorno da F1 a Las Vegas

A PUMA associou-se à Scuderia Ferrari e ao artista Joshua Vides para lançar uma coleção especial para comemorar o retorno da Fórmula 1 a Las Vegas. A colaboração PUMA x Joshua Vides para a Scuderia Ferrari homenageia a época da F1 nos anos 1970 nos Estados Unidos, fundindo arte e tradição automobilística.

Ferrari Divulgação (Marcelo Chello/AP)

De acordo com o Sneakers Bar Detroit, esta coleção exclusiva é composta por roupas, calçados e acessórios e se adapta tanto à velocidade da pista quanto ao estilo diário.

Inspirada no icônico vermelho da Ferrari com detalhes brancos que evocam os designs automobilísticos dos anos 1970, a coleção captura a essência da era dourada do Grande Prêmio de Las Vegas.

Estilo artesanal e de coleção

Com uma estética desenhada e pintada à mão, os produtos buscam transmitir um toque autêntico artesanal. Características notáveis de design incluem patches de velcro que adicionam um estilo distinto e permitem uma personalização única.

As peças principais da coleção incluem desde jaquetas de corrida e calças até moletons com capuz, suéteres e camisetas temáticas de Las Vegas. A linha de calçado apresenta modelos como PUMA Suede, TUFF e RS-X.

A coleção PUMA x Joshua Vides para a Scuderia Ferrari está disponível com preços entre US$45 e US$180 em PUMA.com, na aplicação móvel da PUMA, em lojas selecionadas da Ferrari, store.ferrari.com e diversos revendedores.