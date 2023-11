Por que dá azar abrir guarda-chuva dentro de casa?

Em algum momento da sua vida, é bem provável que você já tenha escutado de algum familiar próximo que deixar um guarda-chuva aberto dentro de casa é um claro chamado para o azar na sua vida. Na escala de superstições, abrir esses objetos em ambientes internos é o equivalente a quebrar um espelho ou passar por baixo de uma escada, reporta Mega Curioso.

Embora seja uma crença amplamente difundida, a origem dessa superstição peculiar não está totalmente esclarecida. Existem teorias antigas que lançam luz sobre como e por que essa prática se tornou sinônimo de má sorte ao longo dos séculos.

Guarda-chuvas como proteção divina: Uma das primeiras teorias remonta há cerca de 1200 a.C., no Antigo Egito. Naquela época, os antigos sacerdotes egípcios e a realeza local usavam guarda-chuvas feitos de penas de pavão e papiro para se protegerem do sol escaldante.

No entanto, manter um guarda-chuva aberto em ambientes fechados, longe dos raios solares, era considerado uma afronta ao deus do Sol, Rá. Os egípcios acreditavam que perturbar divindades poderia resultar em consequências negativas, incentivando um cuidado extremo com seus objetos.

Homenagem à deusa do céu: Outra explicação envolve a divindade egípcia Nut, a deusa do céu. Guarda-chuvas primitivos foram criados para refletir a maneira como ela protegia a Terra, lançando sombra divina. A lenda sugeria que se alguém de sangue não-nobre ousasse usar um desses guarda-chuvas, atrairia má sorte.

Apesar de suas raízes antigas, a superstição de evitar abrir guarda-chuvas dentro de casa persiste nos dias de hoje, mas a razão mudou. Agora, o motivo é mais relacionado à segurança do que a divindades ofendidas.

Guarda-chuvas modernos e perigo potencial: Os guarda-chuvas modernos ganharam popularidade durante a Era Vitoriana, quando Samuel Fox inventou uma estrutura de aço com um mecanismo de mola que permitia a rápida expansão do objeto. Embora isso torne os guarda-chuvas mais convenientes em dias chuvosos, também os torna potencialmente perigosos em ambientes fechados.

Imaginem: um guarda-chuva de hastes rígidas que se abre repentinamente em uma sala pequena pode causar ferimentos graves a adultos e crianças. Além disso, objetos frágeis em seu entorno correm risco de danos. Portanto, a continuidade dessa superstição em nossa sociedade contemporânea serve principalmente para evitar acidentes e ferimentos.

Portanto, abrir seu guarda-chuva dentro de casa pode não necessariamente trazer má sorte, mas ser atingido por uma das pontas de metal é, com certeza, um claro indicativo de que seu dia não começará da melhor forma. A precaução é a chave para evitar contratempos.