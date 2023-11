Polêmica passageira de voo que viralizou esclarece episódio

Tiffany Gomas, a passageira envolvida no misterioso incidente viral a bordo de um voo da American Airlines, finalmente falou sobre sua explosão em um podcast recente. Em uma entrevista no podcast 'Pardon My Take', a mulher de 38 anos do Texas explicou que houve uma pequena briga com outro passageiro, que saiu do controle, diz o New York Post.

Gomas esclareceu que suas palavras infames, "aquele filho da puta não é real", não foram inspiradas por uma aparição alienígena ou criatura sobrenatural. Segundo ela, foi apenas uma expressão em meio ao calor do momento, dirigida ao homem com quem discutiu. Ela se recusou a fornecer detalhes sobre a disputa, mas mencionou que desistiu de seu assento no corredor devido à energia negativa no avião.

A passageira afirmou que ficou angustiada após o incidente, o que a levou a ser expulsa do avião. Gomas admitiu que sua reação foi exagerada e que não precisava criar uma cena. Apesar das especulações sobre seu estado de intoxicação, ela nunca foi testada para embriaguez ou uso de drogas no momento do ocorrido.

A situação levou Gomas a se retrair, evitando sair de casa por quatro semanas. Ela pediu desculpas publicamente pelo comportamento, enquanto também aproveitou a oportunidade para promover um novo site em um vídeo divulgado nas redes sociais.