Os benefícios de um banho frio valem os riscos potenciais?

Muitos especialistas alegam que os benefícios de um banho frio são dignos do possível desconforto. Para aqueles que ainda não estão prontos para mergulhar em banhos de gelo ou crioterapia, os banhos frios podem ser uma maneira de experimentar as vantagens físicas de temperaturas de água mais baixas, reporta o New York Post.

O mergulho em água fria e os banhos frios ganharam popularidade nos últimos anos, inspirados em grande parte por Wim Hof, um holandês recordista mundial, que combina uma técnica de respiração única para suportar temperaturas quase congelantes por períodos prolongados.

pexels-pixabay-161502

Kyle Zagrodzky, fundador e CEO da OsteoStrong em Nashville, Tennessee, que tem uma longa carreira na indústria de saúde e fitness, incorpora a terapia com água fria em sua prática. "A água fria estimula o fluxo sanguíneo, melhorando a circulação geral e fazendo seu coração bombear", disse Zagrodzky.

Um banho frio pode ser especialmente eficaz após o exercício, pois reduz a dor muscular e a inflamação. Além disso, a exposição à água fria pode estimular a liberação de endorfinas, que reduzem o estresse, aliviam a dor e melhoram o humor.

Zagrodzky acrescentou: "pessoalmente, experimentei uma melhora de humor após um banho frio quando estava emocionalmente em baixa e desmotivado".

Além disso, os banhos frios também podem trazer benefícios estéticos, pois ajudam a fechar os poros e melhoram a saúde da pele e dos cabelos.

Ao contrário da associação comum entre exposição ao frio e resfriados, Zagrodzky disse que os banhos frios podem fortalecer o sistema imunológico e até ajudar na perda de peso, uma vez que o corpo gasta mais calorias para manter a temperatura corporal quando exposto ao frio.

Riscos potenciais

Embora os banhos frios sejam geralmente seguros para a maioria dos adultos saudáveis, eles podem apresentar riscos, especialmente para indivíduos com condições médicas específicas, alertou o Dr. Raj Dasgupta, assessor médico-chefe da Sleepopolis na Califórnia.

"A exposição ao frio contrai os vasos sanguíneos e pode aumentar o risco de pressão arterial elevada, o que pode ter efeitos negativos em pessoas com doenças cardíacas, incluindo hipertensão", disse ele.

Pessoas diagnosticadas com problemas cardiovasculares, como pressão alta e doença arterial coronariana, podem precisar evitar a exposição ao frio, uma vez que isso pode sobrecarregar o coração.

Indivíduos com urticária ao frio (urticária) ou síndrome de Raynaud, que causa dormência nos dedos e dedos dos pés em resposta a temperaturas frias, devem consultar um médico antes de iniciar os banhos frios.

O mesmo vale para mulheres grávidas ou amamentando. Dasgupta acrescentou: "se você experimentar quaisquer efeitos colaterais negativos ao tomar banhos frios, pare imediatamente e fale com seu médico".

pexels-karolina-grabowska-5240786

Como começar

Para aqueles interessados em começar com banhos frios, Zagrodzky recomenda tomar um banho a uma temperatura de 60 a 65 graus Fahrenheit (15 a 18 graus Celsius) por 10 a 15 segundos, reduzindo gradualmente a temperatura e a duração a cada dia.

Ele forneceu um guia para as temperaturas da água:

Frio moderado: Temperaturas da água entre 10 e 20 graus Celsius são adequadas para a maioria das pessoas. Fresco ou frio: Temperaturas entre 7 e 10 graus Celsius proporcionam uma experiência mais revigorante. Muito frio: Temperaturas abaixo de 7 graus Celsius são desafiadoras e mais apropriadas para objetivos terapêuticos específicos.

Dasgupta concorda que é importante começar gradualmente para que o corpo se adapte à água fria. "Você pode começar reduzindo ligeiramente a temperatura da água a cada banho e gradualmente aumentar a duração", ele disse.

Ele também sugeriu a alternância entre banhos quentes e frios, conhecida como banhos de contraste. Caitlin Spears, uma coach certificada de saúde, nutrição e fitness em Miami, Florida, recomenda começar com 30 a 60 segundos de um banho quente, seguido por 30 a 60 segundos de água fria.

"Você pode fazer isso por alguns ciclos à medida que aumenta sua tolerância e, com o tempo, pode estender os tempos de ciclo de acordo com sua preferência", disse ela.

Spears também sugere transformar isso em um jogo de estabelecimento de metas e se recompensar à medida que você avança. Ela enfatiza que "mesmo apenas alguns minutos de exposição à água fria podem ajudar na recuperação e fazer você se sentir melhor."

No entanto, a pesquisa conclusiva sobre a terapia com frio ainda é limitada, conforme apontou Dasgupta. Ele ressalta que os banhos frios não devem ser considerados como tratamento principal para qualquer condição, mas podem ser benéficos para alívio de sintomas, embora as respostas individuais possam variar.