Oito medições de saúde que podem acrescentar anos à sua vida; e como mudá-las

Pesquisadores identificaram quatro medidas de estilo de vida e quatro indicadores de saúde que podem influenciar a maneira como envelhecemos, com base em um estudo com 6,5 mil participantes nos Estados Unidos, com uma idade média de 47 anos, reporta o Mirror.

Os fatores de estilo de vida incluem padrões de sono, alimentação, nível de atividade e status de fumante. Os indicadores de saúde - todos sujeitos a mudanças por meio de escolhas simples no estilo de vida - são o peso corporal, níveis de açúcar no sangue, colesterol e pressão sanguínea.

Donald M Lloyd-Jones, ex-presidente da American Heart Association, liderou o estudo chamado 'Life's Essential Eight'. Ele comentou: "essas descobertas nos ajudam a entender a relação entre a idade cronológica e a idade biológica e como seguir hábitos saudáveis de vida pode nos fazer viver mais tempo. Todos desejam viver mais, mas, mais importante ainda, queremos viver com saúde por mais tempo, para desfrutar de uma boa qualidade de vida pelo maior tempo possível".

A idade biológica foi calculada com base no metabolismo dos participantes, função dos órgãos e níveis de inflamação, e foi comparada com a idade cronológica. Os pesquisadores constataram que aqueles com uma boa saúde cardiovascular eram biologicamente cerca de seis anos mais jovens do que sua idade cronológica.

Aqueles com a pontuação mais alta no Life's Essential Eight tinham uma saúde cardiovascular melhor. A idade cronológica média daqueles com boa saúde cardiovascular era de 41 anos, enquanto sua idade biológica média era de 36.

Em contraste, a idade real média daqueles com má saúde cardiovascular era de 53 anos, e sua idade biológica média era de 57 anos.

Nour Makarem, coautora da pesquisa da Columbia University Irving Medical Center na cidade de Nova York, afirmou: "adotar todas as oito métricas essenciais da vida e melhorar a saúde cardiovascular pode retardar o processo de envelhecimento do corpo e trazer muitos benefícios a longo prazo. A redução do envelhecimento biológico não está apenas associada a um menor risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, mas também a uma vida mais longa e um menor risco de morte".

Este estudo foi apresentado na sessão científica da American Heart Association em Filadélfia, Pensilvânia. Portanto, é possível que, ao adotar essas oito medidas de saúde e estilo de vida, você possa acrescentar anos à sua vida e desfrutar de uma vida mais longa e saudável.