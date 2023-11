O que a sua posição de sono revela sobre a sua personalidade

Ter dificuldade em adormecer pode ser frustrante, especialmente quando você se encontra revirando-se na cama a noite toda para encontrar uma posição confortável. No entanto, você sabia que a forma como você dorme pode, na verdade, determinar o seu tipo de personalidade e traços?

Se você dorme de barriga para baixo, de costas ou abraçando um travesseiro, as suas posições podem dizer muito sobre como você lida com diferentes situações. Se você se pergunta por que sempre se encontra encolhido como um bebê ou por que sempre adormece de lado, o especialista em sono Samuel Dunkell revelou o que isso realmente significa.

Durante um estudo, Samuel explorou as conexões entre as posições escolhidas pelas pessoas e seus traços de personalidade, e uma posição em particular revela que você tem uma personalidade assertiva, como revelado em seu livro intitulado 'Posições de Sono: A Linguagem Noturna do Corpo'.

Em primeiro lugar, o estudo descobriu que as pessoas que dormem de costas revelam que são focadas, silenciosas e fortes. Elas tendem a evitar conflitos e confusões e sempre falam a verdade.

Samuel também descobriu que elas são "altamente otimistas e vivem a vida ao máximo". No entanto, elas também adoram "ser o centro das atenções". Essas pessoas também não "participam de fofocas mesquinhas" e tiram um tempo para priorizar a si mesmas para "crescimento pessoal e recarga mental".

Em seguida, aqueles que optam pela posição fetal e se encolhem como um bebê são considerados ter uma "aparência dura", mas são muito mais sensíveis e tímidos por dentro. Mais introvertidas, essas pessoas tendem a ser mais criativas em sua forma de se expressar.

Elas podem mostrar traços de ansiedade e uma sensação de estar sobrecarregadas em situações, e "se sentem mais à vontade" perto da família e amigos íntimos. Samuel também descobriu que essas pessoas geralmente são "fechadas para novas experiências. Podem temer ser abandonadas ou deixadas de fora."

Se você dorme de bruços, isso significa que você é "determinado", um "aventureiro" e gosta de correr riscos. Dormir de bruços mostra que essas pessoas são diretas, mas podem parecer um pouco duras, embora, no fundo, possam sentir-se nervosas ou ansiosas, pois gostam de estar no "controle".

Samuel também disse: "Pessoas que dormem de bruços também podem ser impulsivas, inibir inseguranças ou falta de confiança. No entanto, são boas em esconder emoções negativas", relata o Jagran Josh.

Segundo a Mirror, uma das posições mais populares, aquelas que dormem de lado mostram traços de uma pessoa "descontraída e social". O tipo que se sentirá à vontade para iniciar uma conversa com qualquer pessoa na sala.

Uma pessoa confiante, pode parecer que pode ser "facilmente persuadida", mas, no fundo, consideram todos os aspectos e podem "ser bastante lentas para tomar decisões."

Essas quatro posições de sono podem ser resumidas da seguinte forma: