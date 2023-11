Mulher se arrepende de tatuar o nome do namorado na testa e desabafa

Recentemente um vídeo se tornou viral ao registrar o momento em que uma mulher tatuou o nome do namorado em sua testa como forma de homenagear o companheiro. Em meio a diversas críticas e a repercussão do registro a jovem Ana Stanskovsky pode ser vista sorrindo alegremente enquanto aprova o estêncil com o nome ‘Kevin’ colocado em sua testa momento antes do início da tatuagem.

Por conta do local e do conteúdo da tatuagem, o vídeo de Ana rapidamente viralizou e ela se tornou notícia em vários portais ao redor do mundo. No entanto, conforme uma publicação do The Mirror, apesar de gravar e publicar diversos vídeos dizendo não se arrepender da tatuagem, a realidade de Ana foi completamente diferente.

Em um novo vídeo a modelo pode ser vista declarando abertamente estar completamente arrependida de sua tatuagem, mas não da tatuagem que todos estavam pensando.

No novo registro, Ana declara: “Tudo que quero dizer é que me arrependo da minha tatuagem... mas não desta. Porque esta não é uma tatuagem de verdade”, afirma a jovem pouco tempo antes de esfregar a testa para limpar a palavra “Kevin”.

Ela decidiu dar um recado aos mais jovens

Ana então conta que decidiu fazer este vídeo justamente por saber que um registro como esse iria viralizar ao redor do mundo, fazendo com que sua mensagem chegasse a diversas pessoas. Para ela, o objetivo era um só: alertar aos outros sobre os possíveis arrependimentos de uma tatuagem.

“Quero que todos saibam que me arrependo das minhas tatuagens e que você pode se arrepender das suas quando ficar mais velho”.

“E como uma pessoa completamente coberta por tatuagens, sinto que é minha responsabilidade alertar e falar sobre a minha experiência. Quando as pessoas me veem nas redes sociais, a primeira coisa que notam sobre mim são minhas tatuagens. E se eu vou influenciar as pessoas, quero fazer isso da forma certa”.

Segundo Ana, antes de fazer sua primeira tatuagem, há 10 anos, ela foi alertada por sua mãe e amigos de que poderia se arrepender, mas não deu ouvidos já que nenhum deles tinha uma tatuagem sequer.

Por este motivo ela, como uma pessoa tatuada, decidiu alertar aos demais, já que afirma que teria pensado duas vezes antes de se tatuar caso uma pessoa com tatuagens a tivesse alertado dos possíveis arrependimentos.