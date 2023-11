Mulher é acusada de sabotar o casamento da própria irmã por causa de dinheiro

Uma mulher está passando por momentos complicados depois de não conseguir comparecer ao casamento de sua irmã. Acusada de estar agindo de forma infantil, ela afirma que as coisas não são o que parecem ser.

Sem se identificar a mulher buscou apoio no Reddit para tentar solucionar a situação de uma forma pacífica. Seu relato foi compartilhado pelo The Mirror após viralizar.

Segundo a jovem, a relação entre ela e a irmã nunca foi “muito boa”, sendo que as duas já estiveram envolvidas em outras brigas e discussões anteriormente.

“Nós sempre tivemos uma relação competitiva. Há dois anos, quando me formei no programa de mestrado, ela não compareceu porque estava em um retiro com seu então noivo”.

“Foi importante pra mim porque eu fui a primeira da família a fazer uma pós-graduação e queria muito que ela estivesse lá. Fiquei magoada e tivemos uma grande discussão que terminou com ela dizendo que era apenas mais uma cerimônia”.

“Agora ela vai se casar em uma ilha luxuosa e o custo de viagem e hospedagem é absurdo, está muito além do que eu posso pagar. Quando disse a ela que talvez não consiga ir, ela disse que estou sabotando seu casamento”, revela a jovem.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu relato, a jovem explica que além de tudo está passando por uma situação financeira delicada, e precisaria pedir um empréstimo para conseguir ir ao casamento da irmã, algo que ela não está disposta a fazer.

“Minha irmã falou que estou sendo egoísta e que preciso fazer um empréstimo para ir a seu casamento. Eu não falei a ela que não vou, mas estou inclinada a não ir. Meus pais disseram que eu tenho que me virar e ir para manter a paz, mas não vejo motivos para me enfiar em uma dívida pra ir ao casamento da minha irmã sendo que nem na minha formatura ela foi”.

Para os usuários do Reddit, ela não deve se desdobrar para ir ao casamento.

“Nunca entre em uma dívida para atender a outra pessoa. Diga que você sente muito, mas que não pode pagar por isso”, comentou uma pessoa.

“Não gaste suas economias para ir ao casamento! O casamento dela na ilha é apenas para o ego dela, e não por querer celebrar com todos que ela ama”, finalizou outra pessoa.