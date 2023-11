Mulher deixa o noivo ao saber que ele comprou passagens para seus filhos na classe econômica

Uma mulher decidiu compartilhar no Reddit como uma decisão de seu companheiro foi determinante para ela colocar um ponto final em seu noivado. No relato, ela revela que uma viagem em família foi capaz de mostrar exatamente o que ele pensava sobre seus filhos, a fazendo romper o relacionamento.

Sem se identificar, a mulher explica que é mãe de duas crianças, de 14 e 10 anos, enquanto seu noivo tem 3 filhos de um casamento anterior. Recentemente, ela largou o emprego para poder focar em sua formação e o companheiro se tornou o provedor da família, com ela auxiliando com suas economias e com os cuidados com a casa e com as crianças.

Com a proximidade das festas de fim de ano, o homem decidiu viajar para a casa de sua família e levar a noiva, os filhos e os enteados, mas nem tudo foi tranquilo.

“Ele comprou as passagens e organizou toda a viagem, mas enquanto estávamos no aeroporto nos organizando para embarcar eu soube que nós viajaríamos de primeira classe enquanto meus filhos ficariam sozinhos na classe econômica”.

“Eu fiquei em choque e ainda mais incomodada por ele agir como se isso fosse normal! Ele disse que meus filhos podiam lidar com algumas horas separados de nós. Eu perguntei como ele poderia pensar nisso, e ele falou que como estava pagando, seria do jeito dele”.

Ela se recusou a aceitar

Sem aceitar a atitude do homem, ela pegou os filhos e foi embora do aeroporto enquanto o noivo gritava para que ela voltasse.

“Eu não queria mais passar o feriado com eles. Minha filha mais nova estava chorando por pensar em viajar sem estar perto de mim!”.

“Ele foi sozinho com os filhos, nós voltamos para casa e desde então ele não para de me ligar. A mãe dele também me mandou mensagens falando que eu estou mimando meus filhos e os ensinando a serem folgados! Disse também que não querer passar o feriado com eles mostrou minha verdadeira face. Fiquei mal, mas não respondi”.

Leia também: Mulher se arrepende de tatuar o nome do namorado na testa e desabafa

“Agora nós fizemos as malas e estamos na casa dos meus pais. Quando ele voltar de viagem vai encontrar a casa vazia e o meu anel de noivado como lembrança. Cansei de vê-lo colocar meus filhos em segundo plano e não posso aceitar isso”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela fez exatamente o que deveria fazer.

“Suas crianças vêm em primeiro lugar! A atitude dele é um péssimo sinal do que vai acontecer no futuro”, comentou uma pessoa.

“Fico feliz em saber que você pegou seus filhos e saiu desse relacionamento! Você fez a coisa certa”, finalizou outra.