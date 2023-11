Modelo que não tem encontros há dois anos porque homens estão assustados é abandonada

A modelo Amber 'Sweetheart' Johanssen, de 37 anos, que abriu o coração sobre como sua beleza e sucesso estavam afetando sua vida amorosa, recentemente teve uma experiência desagradável ao ser deixada plantada em um encontro.

Após admitir que sua aparência "intimidava" os homens, Amber não tinha saído em um encontro há dois anos. No entanto, quando ela decidiu que estava em busca do "Sr. Certo", vários homens se mostraram interessados em sair com ela.

Em um vídeo recente, Amber compartilhou sua decepção quando o homem com quem tinha marcado um encontro a deixou plantada. Vestida com um deslumbrante vestido preto, ela questionou: "é sexta à noite. Estou toda arrumada. O cara com quem eu ia sair acabou de me deixar na mão. Você faria isso comigo? Você me deixaria esperando em um encontro?".

Amber também pediu a opinião de seus seguidores, questionando se eles a deixariam esperando em uma sexta-feira à noite. A resposta foi uma enxurrada de homens garantindo que a tratariam como uma deusa.

Um fã entusiasmado escreveu: "não, não faria isso com você! Eu me certificaria de que você fosse tratada como uma deusa! ? Além disso, eu a teria em meus braços e a seguraria o máximo que pudesse! Um homem pode sonhar, não é?".

Outro comentou: "o que há de errado com o cara que a deixou plantada? Ele deveria se considerar sortudo por conseguir um encontro com uma mulher tão linda como você. Eu adoraria sair com você e nunca a deixaria esperando".

Apesar de ganhar cerca de R$300 mil por mês online, Amber revelou que a atenção que recebe de seus seguidores não é o tipo de relacionamento que ela procura em sua vida pessoal. Ela explicou que os homens costumam achar que ela é uma "falsa identidade" ou encontram suas fotos sensuais online antes do encontro, tornando as coisas "desconfortáveis".

"Os homens já me disseram que não me levam a sério e que teriam vergonha de estar comigo", disse Amber. "Já tentei aplicativos de namoro, mas os caras parecem pensar que é um perfil falso ou encontram meu conteúdo sensual online antes do encontro, o que torna a situação muito constrangedora. Sinto que estão mais interessados em me seduzir do que realmente conhecer quem sou".

No entanto, Amber tem um tipo específico de homem em mente e revelou que tem interesse em conhecer um britânico. Ela afirma que os homens suecos não são "cavalheiros" o suficiente e costumam ser "pouco generosos". Além disso, ela acrescentou: "eu adoro os homens britânicos! Amo o sotaque deles e sua maneira irreverente".