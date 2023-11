Influenciadora é hospitalizada após aula de spinning: entenda a Rabdomiólise

A influenciadora Kamila Rigobeli enfrentou sérias consequências após uma aparentemente inofensiva aula experimental de spinning. O desconforto inicial logo se transformou em uma dor intensa, acompanhada por uma coloração anormal da urina. Essa experiência a levou a ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Kamila compartilhou detalhes do incidente em suas redes sociais, revelando que os médicos diagnosticaram seu problema como rabdomiólise. Essa condição surge como uma reação do corpo a uma lesão muscular grave. A Dra. Karina Hatano, especialista em medicina esportiva do Hospital Albert Einstein, explicou que durante o exercício, o músculo se “quebra”, produzindo enzimas metabolizadas pelo fígado e pelos rins. A rabdomiólise ocorre quando a lesão é significativa, gerando uma quantidade de substâncias que o corpo não consegue processar adequadamente.

A importância do equilíbrio e orientação profissional

A Dra. Hatano ressaltou que, ao praticar exercícios intensos, o músculo se quebra mais, aumentando a carga sobre os rins. Isso pode levar a uma insuficiência aguda, com risco de necessidade de diálise ou até mesmo morte. O Dr. Fabrício Buzatto, membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exército e do Esporte, alertou que pessoas sedentárias e iniciantes em atividades físicas são mais suscetíveis, pois atletas são geralmente monitorados para evitar o desenvolvimento da doença.

Para prevenir a rabdomiólise, o Dr. Buzatto aconselha evitar atividades intensas, especialmente para aqueles sedentários, e não ultrapassar os limites físicos. Ele destaca a importância da hidratação antes e depois do exercício. A Dra. Hatano enfatiza que a prática regular de atividade física é a chave para evitar não apenas a rabdomiólise, mas diversas outras condições. O equilíbrio, a moderação e a orientação profissional são essenciais para garantir a saúde física, concluiu Hatano.

