Homem recebe 60 iPhones 15 Pro Max por um erro da Apple

A Apple terminou de apresentar a sua nova família de dispositivos iPhone 15 Pro Max há alguns meses, um novo modelo muito mais robusto em termos de suas especificações técnicas.

Como era de esperar, o preço do smartphone disparou consideravelmente em relação aos modelos das gerações passadas, que nunca haviam visto tanta mudança na sua configuração de hardware.

Então podemos imaginar a magnitude da surpresa de um sujeito, consumidor de produtos desta marca, que fez uma encomenda online inocente e sem esperar, acabou por receber por acidente um carregamento com 60 unidades do iPhone 15 Pro Max.

Como já discutimos anteriormente, os custos de produção deste modelo seriam os mais elevados registrados até o momento na história desta família smartphones.

De acordo com a pesquisa da empresa Fomalhaut Techno Solutions, em parceria com a Nikkei, o custo do novo iPhone será 12% superior ao da sua versão anterior, o iPhone 14 Pro Max.

Neste cenário, comprar uma única unidade deste modelo já é bastante caro. Mas o que acontece quando você recebe acidentalmente um carregamento completo?

A história

De acordo com o relatório do The Daily Dot, um homem da Flórida, Estados Unidos, recebeu um total de 60 iPhones 15 Pro Max por engano, em vez das quatro unidades que ele havia pedido. O valor do erro seria estimado em US$ 96.000, gerando alguma polêmica nas redes sociais.

O sujeito, identificado como Giovanni Petruzziello, é proprietário de uma pequena empresa de tecnologia e em setembro de 2023, ele encomendou um iPhone 15 Pro Max de 1 TB para uso pessoal e três unidades de 256 GB para seus funcionários.

O pedido de Petruzziello foi processado sem problemas e no dia 1º de novembro ele recebeu a entrega. No entanto, para sua surpresa, quando ele abriu as caixas, ele se deparou com que, em vez de quatro telefones Apple, lhe haviam enviado 60.

Petruzziello compartilhou no TikTok o vídeo onde ele relata toda a história e o erro considerável que a Apple cometeu.

No vídeo, vê-se o rapaz abrindo três caixas de papelão idênticas, cada uma cheia com 20 iPhones, sem conseguir esconder sua confusão: “Provavelmente eu poderia me meter em problemas por publicar isso. Mas o que eu faço?”.

O material se tornou viral e foi visto mais de 4 milhões de vezes até o momento. E embora muitos usuários da rede social tenham sugerido que Petruzziello devolvesse os iPhones para a Apple, é provável que ele não o faça.

iPhone 15 Pro Max Apple

Até o momento, Petruzziello não revelou o que planeja fazer com os iPhones. No entanto, é provável que ele decida devolver os aparelhos para Apple para evitar problemas legais.

Em grandes linhas, um iPhone 15 Pro Max teria um custo de produção de US$ 558, enquanto a Apple o vende por US$1.299.

Sem dúvida seria um grande negócio. Mas ninguém quer problemas com os advogados da Apple.