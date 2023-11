Exploradora encontra bunker da Guerra Fria intocado por 40 anos

No interior de um bunker da Guerra Fria, que permaneceu intocado por quatro décadas, surgem fotos intrigantes de um local congelado no tempo. A descoberta do bunker foi feita por Becca Morgan, uma exploradora de 23 anos, que o visitou juntamente com seu parceiro, reporta o Daily Mail.

Ao adentrarem o local, a surpresa foi imensa, pois tudo estava exatamente como quando o bunker era usado durante a Guerra Fria. Becca Morgan, natural de Bath, Somerset, Reino Unido, compartilhou suas impressões: "quando entramos, fiquei surpresa ao ver tudo exatamente como estava da última vez, em 1981. Todos os itens foram deixados exatamente onde deveriam estar, e havia até mesmo algumas bebidas antigas que já foram descontinuadas".

bunker-2

Localizado em Bristol, Reino Unido, o bunker foi construído em 1953 com o propósito de proteger as pessoas contra a ameaça da bomba nuclear. Segundo Becca, o bunker passou por reformas na década de 1960 e permaneceu ativo até 1981, quando foi abandonado.

Ela compartilhou: "adoro documentar lugares abandonados nas minhas redes sociais para que as pessoas vejam, especialmente aqueles que não são tão aventureiros como eu. Nem todos veem um prédio abandonado e pensam, 'vamos entrar'. Acredito que as pessoas podem se sentir intimidadas por eles, já que nunca se sabe o que está espreitando ao virar da esquina lá dentro. Eles não são necessariamente lugares seguros para se entrar!".

bunker-1

Esse incrível achado nos lembra do passado tenso da Guerra Fria e oferece um vislumbre da história preservada no tempo, como se o mundo tivesse parado por 40 anos dentro desse bunker.