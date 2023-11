Especialista em nutrição adverte: crianças nunca devem ser colocadas em dietas

Quando ganhamos alguns quilos extras, a tendência é experimentar a última dieta da moda para eliminá-los. No entanto, quando se trata de crianças, a perda de peso é um jogo diferente. A meta dos pais deve ser ajudar seus filhos a manter um peso saudável, bem como uma relação saudável com a comida e o exercício, reporta The Sun.

A nutricionista Rhiannon Lambert explica: "modelar comportamentos e padrões saudáveis de alimentação pode percorrer um longo caminho para ajudá-los a desenvolver uma relação positiva a longo prazo com a comida e seus corpos. As crianças estão sempre crescendo, então é crucial não cortar drasticamente suas calorias e correr o risco de deficiências nutricionais".

No entanto, com o aumento das taxas de obesidade, que aumentam o risco de doenças como câncer e diabetes tipo 2, especialistas estão preocupados. O governo solicitou que reguladores do NHS examinem a evidência dos "injetáveis de gordura" (semaglutida) como uma ferramenta de perda de peso em crianças a partir dos 12 anos, com reguladores de medicamentos nos EUA e na Europa já recomendando seu uso. Essa ação é controversa devido aos temores de efeitos colaterais desagradáveis, como diarreia, vômitos e fadiga.

Rhiannon afirma: "no momento, acredito que não há evidências suficientes sobre os riscos e benefícios a longo prazo do 'injetável de gordura' para crianças. Em vez disso, precisamos nos concentrar em identificar a causa raiz do problema".

Estatísticas do NHS England mostram que 38,1% das crianças de 10 e 11 anos e 22,5% das crianças de 4 e 5 anos estão com peso não saudável. Além disso, em 2021, 28% dos jovens de 16 a 24 anos estão com sobrepeso ou obesidade.

É importante criar um ambiente positivo para incentivar um estilo de vida saudável. Aisling Pigott, porta-voz da British Dietetic Association, afirma: "à medida que as crianças crescem, a influência vem cada vez mais de colegas, redes sociais e fora de casa. Isso pode ser muito difícil para os pais".

A boa notícia é que existem muitas maneiras de influenciar um estilo de vida saudável, sem recorrer a dietas rigorosas. Especialistas recomendam focar nos benefícios dos alimentos em vez de calorias ou peso, promover uma alimentação saudável e evitar rotular os alimentos como "bons" ou "maus".

Portanto, é possível promover um estilo de vida saudável para as crianças sem recorrer a dietas estritas, incentivando hábitos alimentares positivos e uma relação saudável com a comida e o exercício. A chave está em criar um ambiente propício ao bem-estar e ensinar as crianças a cuidar de seus corpos de forma respeitosa e saudável.