Descubra o que realmente são as esponjas de banho vegetais

Ao final de um longo dia, não há sensação melhor do que tomar um banho e começar a sua rotina de cuidados com a pele. No entanto, ao fazer compras para os itens essenciais do banho, provavelmente você nunca parou para pensar na esponja vegetal que coloca no carrinho. Claro, talvez você escolha uma cor específica, mas alguma vez você se perguntou o que exatamente é um escova? Provavelmente não.

As esponjas não vêm do oceano e não são feitas de materiais sintéticos - os esfoliantes são feitos de fibras secas de um vegetal com o mesmo nome. O loofah, também escrito como luffa, é uma planta da família cucurbitaceae. Sim, da mesma família do pepino.

pexels-polina-kovaleva-5420517

O loofah é, botanicamente, chamado de luffa aegyptiaca - e também é conhecido como esponja vegetal, abóbora esponja ou abóbora pano. A planta é uma trepadeira que faz parte da mesma família que inclui abóbora, abóbora-menina e cabaça. Pode ser cultivada e consumida como um vegetal, mas o fruto maduro é o que constitui a ferramenta usada principalmente em banheiros e cozinhas.

Conforme o loofah começa a amadurecer, a casca externa endurece e começa a separar-se das fibras internas. Quando a casca é retirada, uma fibra esponjosa é exposta. Após a extração, lavagem e secagem do esqueleto fibroso da abóbora, ele pode ser usado para banho e esfoliação.

Embora os loofahs sempre tenham sido feitos do vegetal semelhante ao pepino, as pessoas estão apenas agora descobrindo a verdadeira origem dessa ferramenta de beleza.

Recentemente, em um episódio do podcast 'The Basement Yard', os apresentadores Joe Santagato e Frank Alvarez debateram o que exatamente é um loofah - e descobriram em tempo real que, de fato, é uma planta.

Enquanto Alvarez compartilhava o fato divertido de que um loofah não é fabricado pelo homem, Santagato afirmou: "eu não sei se você está certo", o que levou a uma pesquisa no Google ao vivo que provou que Alvarez estava correto.

A criadora de conteúdo Clemmie Telford postou um vídeo dizendo que teve sua mente "explodida" quando descobriu do que um loofah é feito. "Eu achava que esses loofahs cresciam no fundo do mar. Estava errada", disse ela. "Eles são uma espécie de coisa parecida com pepinos secos. Será que sou a última pessoa a saber disso?"

As pessoas nos comentários também ficaram igualmente surpresas com a revelação. "O que?! Isso é uma loucura! Agora estou questionando o que mais na minha casa é apenas um pepino ressecado", escreveu uma pessoa. "Estou sozinho em não saber que eles crescem em algum lugar?! Eu não sabia que os loofahs eram naturais", compartilhou outra. "Isso fez a minha rolagem valer a pena. Um verdadeiro momento de aprendizado!" comentou alguém.

Além de ser usado como esfoliante para remover a pele morta e estimular a pele, a planta luffa pode ser usada de outras maneiras para diversos benefícios à saúde.

pexels-karolina-grabowska-5240756

De acordo com o WebMD, a luffa pode ser ingerida para tratar e prevenir resfriados ou para ajudar com problemas de sinusite e inchaço nasal. Alguns também a utilizam para dores de artrite, dores musculares e dores no peito. Mulheres podem usar a luffa para absorver a menstruação ou, para as mães que amamentam, para aumentar o fluxo de leite.

O carvão de luffa, feito ao aquecer as fibras em um recipiente fechado, pode ser usado para tratar o herpes-zóster na região do rosto e dos olhos, aplicando-o diretamente na pele, conclui o New York Post.