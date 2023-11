Cientistas: por que tempo parece desacelerar diante da morte

Todos aqueles que já estiveram em um acidente de carro podem atestar: o tempo parece desacelerar quando as pessoas se deparam com uma experiência quase fatal. Agora, cientistas sugerem que isso poderia ser uma tática de sobrevivência empregada pelo cérebro para aumentar nossas chances de sobrevivência, de acordo com o DailyMail.

A percepção de que o tempo está diminuindo pode ser o cérebro entrando em hiperfoco, proporcionando às pessoas uma melhor chance de reagir à situação.

A psicóloga Professora Ruth Ogden, da Universidade de Liverpool John Moores, no Reino Unido, recentemente escreveu um artigo para o The Conversation, onde ela desvendou por que o tempo pode parecer desacelerar durante um acidente de carro, ataque cardíaco ou outros eventos que nos colocam a centímetros da morte.

Ogden explicou que "nosso cérebro processa o tempo de uma forma intimamente relacionada à forma como ele processa a emoção."

Isso ocorre porque as regiões do cérebro que regulam a emoção também estão ligadas ao processamento do tempo. "Durante uma emoção intensa, a ativação causada pelo cérebro tenta manter a estabilidade, o que altera sua capacidade de processar o tempo", compartilhou Ogden.

A desaceleração do tempo pode fazer parte de uma resposta de luta ou fuga, que entra em ação quando você se sente ameaçado, preparando você para reagir ou se retirar da situação.

Em uma situação perigosa, reações impulsivas podem piorar o caso, mas com o tempo desacelerado pelo cérebro, você tem a chance de recuperar o fôlego e formular uma estratégia.

Um estudo de 2012 realizado por cientistas da Universidade de Turku, na Finlândia, também descobriu que a desaceleração do tempo pode ser entendida usando nosso relógio interno. A ideia é que, quando a velocidade desse relógio é aumentada, mais tiques ocorrem durante o intervalo medido.

Como mais tiques significam uma duração mais longa, os sujeitos superestimam a duração em questão. E isso não acontece apenas quando alguém está diante do perigo.

Michael Flaherty, professor de Sociologia do Eckerd College, descobriu em 2017 que o tempo pode desacelerar quando alguém embarca em uma nova jornada. "A passagem percebida do tempo pode desacelerar quando estamos fazendo algo novo, como aprender uma habilidade desafiadora ou ir de férias para um local exótico", escreveu Flaherty para o The Conversation.

"Paradoxalmente, o tempo é percebido como passando devagar em situações em que quase nada está acontecendo, ou muita coisa está acontecendo. Em outras palavras, a complexidade da situação é muito maior ou muito menor do que o normal."