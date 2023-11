Brasileiro desafia o tempo e realiza o sonho de se formar em Medicina aos 90 anos

Valdomiro de Sousa, um ex-pedreiro e empresário brasileiro, está prestes a completar 90 anos, mas isso não o impediu de perseguir seu sonho de se formar em Medicina. Sua trajetória única é um testemunho de que os sonhos podem ser realizados em qualquer fase da vida, desafiando a ideia de que a idade é apenas um número.

De ajudante de pedreiro a empresário de sucesso, Valdomiro começou sua jornada aos 16 anos, saindo de Cristianópolis, interior de Goiás, em direção a Goiânia. Inicialmente, trabalhou como ajudante de pedreiro para financiar seus estudos em contabilidade. Seu espírito empreendedor o levou a ser proprietário de um negócio próprio, melhorando significativamente sua condição de vida.

No entanto, o desejo de Valdomiro de se tornar médico sempre persistiu. Mesmo com uma carreira bem-sucedida e uma tentativa anterior de cursar Medicina sem sucesso, ele decidiu retomar esse sonho aos 70 anos. Mantendo isso em segredo, estudou para o vestibular e revelou sua decisão somente após ser aprovado, surpreendendo sua família.

Reconhecimento pela Dedicação Excepcional

Foto: Fábio Lima/O Popular

Aos 90 anos, Valdomiro está prestes a concluir o curso de Medicina, um feito notável. Em um ano desafiador, enfrentou um acidente vascular cerebral (AVC) em fevereiro, mas sua recuperação rápida permitiu que continuasse seus estudos. A faculdade onde ele estuda reconhecerá sua dedicação excepcional com uma láurea acadêmica.

A data escolhida para a formatura, 16 de novembro, é especial, coincidindo com o aniversário de Valdomiro. O coordenador do curso, o médico Marinaldo Soares, destaca que a decisão de realizar a cerimônia nesse dia é uma forma de reconhecer o esforço e desempenho notáveis do estudante.

Inspiração para Todas as Idades

Apesar do susto do AVC durante o final do curso, Valdomiro demonstrou resiliência e determinação. Ele enfatiza que Deus lhe deu a felicidade de sobreviver e expressa gratidão por sua recuperação contínua. Sua filha mais nova, Caroline, médica como ele, destaca que a decisão de Valdomiro é uma lição de vida e uma fonte de inspiração para todos.

A história de Valdomiro de Sousa é uma prova de que nunca é tarde demais para perseguir nossos sonhos, independentemente da idade. Sua jornada exemplar é uma inspiração para todos, destacando que a determinação pode superar qualquer obstáculo, transformando aspirações em realidade.

Fonte: Eu Estudante

LEIA TAMBÉM:

Amor inabalável: a conexão entre uma idosa com Alzheimer e um bebê que encanta internautas

Três amigas centenárias compartilham segredos de longevidade: ser positiva e feliz