Argolandia: o continente perdido há 155 milhões de anos e que finalmente foi descoberto

Cientistas da Universidade de Utrecht conseguiram revelar a verdade sobre Argolandia, um continente que se separou da Austrália Ocidental há 155 milhões de anos e que se acreditava estar perdido.

Através de uma investigação de sete anos, os cientistas reconstruíram este enigma, mostrando que em vez de se afundar no manto terrestre como se pensava, Argolandia persiste na forma de fragmentos microcontinentais.

Este continente, com uma extensão de 5 mil quilômetros, deixou sua marca na planície abissal de Argo, uma bacia submarina nas profundezas do oceano.

Arquipélago

A história de Argolandia é única, pois não se trata de um continente claro e coerente, mas sim de um “argopélago” de fragmentos microcontinentais.

A pesquisa revelou que Argolandia se dividiu em muitos fragmentos diferentes, formando uma ‘colagem geológica’ oculta durante milhões de anos.

O processo de fragmentação começou há cerca de 300 milhões de anos, mas os geólogos Eldert Advokaat e Douwe van Hinsbergen explicaram que a ruptura da Argolandia acelerou-se há cerca de 215 milhões de anos, dividindo o continente em finos fragmentos que compõem a paisagem atual.

A pesquisa focou na região do Sudeste Asiático, onde as ilhas, incluindo Sumatra, as Ilhas Andamã, Bornéu, Sulawesi e Timor, contam a história da fragmentação do continente.

Este descobrimento não só lança luz sobre a história geológica de Argolandia, como também fornece informações valiosas para entender processos de biodiversidade, enfatizando a importância da geologia na reconstrução da história da Terra.

A persistência de Argolandia como um microcontinente em forma de arquipélago demonstra a complexidade da evolução geológica e destaca a necessidade de continuar explorando os enigmas ocultos sob a superfície terrestre.