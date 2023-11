Água com limão é realmente uma boa desintoxicação? A ciência por trás das alegações

Há uma profusão de águas aromatizadas, incluindo águas alcalinas, águas detox e águas antioxidantes, todas disponíveis a um preço consideravelmente mais alto do que a água da torneira comum. Mas algumas das alegações extravagantes sobre os benefícios para a saúde da água aromatizada são infundadas, reporta o New York Post.

A dietista registrada Beth Czerwony, da Clínica Cleveland, já declarou: "a ciência não respalda essas alegações" em relação à atual moda da água alcalina. Embora a desidratação seja uma preocupação real para algumas pessoas, comprar água aromatizada com frutas caras não é necessariamente a resposta.

tirza-van-dijk-dq0x8AvNKv8-unsplash

A água detox, geralmente contendo uma infusão de limão ou outra fruta ácida, pode ser aromatizada com várias ervas ou outros ingredientes botânicos. Normalmente, contém poucas ou nenhuma caloria e é às vezes usada durante uma "dieta detox" de curto prazo ou um "jejum de limpeza".

Existem inúmeras alegações sobre os benefícios da água detox, como perda de peso, melhora na função imunológica e remoção de toxinas do corpo. No entanto, muitas vezes, as alegações de saúde para a água detox podem ser atribuídas à própria água, em vez dos ingredientes aromatizantes adicionados, pois você não obterá muitos nutrientes dos aditivos, especialmente em comparação com a ingestão dos ingredientes inteiros.

Por exemplo, beber mais água - seja pura ou aromatizada - pode ajudar na digestão, especialmente para pessoas com constipação devido à desidratação. Além disso, "desintoxicação" é um termo vago e não científico que pode significar qualquer coisa - incluindo o funcionamento normal dos rins - e não há evidências reais de que qualquer água detox possa efetivamente remover toxinas do seu corpo.

A água alcalina, com um pH de 7,1 a 14,0, faz parte de uma tendência alimentar popular conhecida geralmente como a dieta alcalina. A ideia por trás da dieta alcalina é substituir alimentos formadores de ácido por alimentos alcalinos para melhorar a saúde.

Alguns defensores da dieta afirmam que ela pode ajudar a combater doenças como osteoporose e até câncer. No entanto, a realidade é que diferentes partes do corpo têm níveis de pH muito diferentes, de ácido (pH de 0,0 a 6,9) a alcalino. Os ácidos no estômago - essenciais para a digestão dos alimentos - são muito diferentes dos compostos no sangue, que são ligeiramente alcalinos.

No entanto, os pesquisadores médicos não encontraram evidências de que uma dieta mais alcalina seja benéfica para a grande maioria das pessoas - e a água alcalina pode ser apenas mais uma moda cara.

De acordo com Czerwony: "Este é um caso em que uma empresa deseja vender um produto, pega água comum e a submete ao processo de ionização, talvez cola um rótulo 'natural', cobra um preço alto e, em última análise, se aproveita do fato de que as pessoas querem acreditar que vale mais do que realmente é."

Beba mais água

giorgio-trovato-xUmStcovVvY-unsplash

Enquanto a perspectiva sobre a água da moda é decididamente mista, um fato é incontestável: a água é boa para a saúde. A maioria dos especialistas médicos concorda que se aromatizantes de frutas, infusões botânicas ou outros aditivos incentivam as pessoas a beber mais água, isso é uma coisa boa.

Isso é especialmente verdade se a alternativa for o consumo de refrigerantes ricos em calorias, bebidas com cafeína como café ou bebidas energéticas com muitos ingredientes sintéticos como adoçantes artificiais.

Dicas para tornar a água pura mais atraente incluem: