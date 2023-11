Voo para Orlando de Londres atinge 14 mil pés com janelas ausentes

Um voo com destino a Orlando partindo de Londres atingiu uma altitude de 14 mil pés antes que um membro da tripulação percebesse uma falha preocupante - dois vidros ausentes. A aeronave, operada pela Titan Airways, foi forçada a retornar ao Aeroporto de Stansted após a descoberta precoce do problema. Um relatório da Air Accidents Investigation Branch (AAIB) destaca a potencial gravidade da situação, reporta o Mirror.

O relatório da AAIB destaca que, embora a situação tenha sido controlada, danos mais significativos poderiam ter ocorrido se a integridade das janelas fosse comprometida a uma pressão diferencial mais alta. O incidente envolveu um Airbus A321, anteriormente utilizado pelo governo e agora operado pela Titan Airways para a TCS World Travel.

O avião foi utilizado em uma filmagem um dia antes do incidente, com luzes potentes configuradas para simular o nascer do sol. Contudo, a proximidade inadequada das luzes causou o desaparecimento dos vidros, revela a evidência. As luzes, a menos de 10 metros, contrariaram as normas estabelecidas, levando à erosão do material de vedação das janelas.

A aeronave transportava 11 membros da tripulação e nove passageiros. Após a decolagem, um membro da tripulação notou uma anomalia na vedação de uma janela, levando ao retorno imediato. A investigação revelou que o material de vedação estava erodido, sugerindo derretimento devido a altas temperaturas ou simplesmente desaparecimento.

Este incidente se soma às preocupações crescentes sobre a falta de profissionais na indústria da aviação, com uma carência de cerca de 32.000 pilotos, mecânicos e controladores de tráfego aéreo. A segurança aérea permanece em destaque diante da sobrecarga de trabalhadores, resultando em situações perigosas.