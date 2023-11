Você sabia que existem duas palavras 'universais'?

Um estudo liderado pelo professor Kenny Coventry, da Universidade de East Anglia, mergulhou no fascinante mundo das palavras universais, revelando uma conexão surpreendente entre todas as línguas: as palavras "isto" e "aquilo", reporta Mega Curioso.

Coventry e sua equipe de estudiosos linguistas conduziram uma pesquisa abrangente, analisando demonstrativos espaciais como "isto" e "aquilo" em 29 idiomas diferentes. A pesquisa incluiu quase mil falantes, representando diversas famílias linguísticas, garantindo uma ampla amostra para análise.

A equipe utilizou uma metodologia inovadora, apresentando objetos de cores e formas distintas, posicionados a diferentes distâncias. Os participantes foram desafiados a descrever esses objetos em suas línguas, incorporando os demonstrativos espaciais.

Os resultados revelaram uma distinção clara entre objetos ao alcance, chamados de "isto", e objetos fora do alcance, designados como "aquilo".

Revelações

A análise dos dados destaca a existência universal dessas palavras, independentemente da língua. Essa distinção entre objetos próximos e distantes lança luz sobre a evolução dos demonstrativos como formas linguísticas, contribuindo para a compreensão da comunicação da posição espacial dos objetos.

Desvendando controvérsias linguísticas

O estudo aborda de maneira inovadora a controvérsia sobre como os falantes de diferentes línguas compartilham a comunicação da posição espacial dos objetos. Focando nos demonstrativos espaciais, a pesquisa oferece uma visão única sobre a natureza da linguagem humana, resolvendo debates em andamento e enriquecendo nosso entendimento sobre a diversidade linguística.

Publicado na Nature Human Behavior, o estudo revela um elemento fascinante e universal da linguagem humana, proporcionando insights valiosos sobre como as línguas evoluem e compartilham elementos essenciais.