Vítima de ataque cardíaco é recusada em ambulância por não estar inconsciente

David Williams, 56 anos, enfrentou um ataque cardíaco, mas sua esposa, Manjit, teve que recorrer a um táxi para levá-lo ao hospital, já que uma ambulância do NHS negou-se a levá-lo porque ele não estava "totalmente inconsciente", reporta o Mirror.

Manjit ligou para o 999 quando David estava "driftando em consciência" em sua casa em Leyland. O casal, então, teve que recorrer a um táxi para chegar ao hospital.

Manjit, 51, instalou um alarme vital em casa após um AVC de David, em 2021. Quando o ataque cardíaco ocorreu, ela acionou o alarme, esperando uma resposta rápida, mas teve que chamar uma ambulância por conta própria. "Eu estava sozinha, completamente perdida," disse ela.

Espera humilhante no hospital

Ao chegarem ao hospital, enfrentaram uma espera de 44 horas por uma vaga. David, motorista de caminhão saudável, havia continuado a trabalhar durante a pandemia, mas sua saúde piorou após o AVC. Manjit descreveu a experiência como a "parte mais humilhante" quando finalmente chegaram ao pronto-socorro.

Dois meses antes, David foi diagnosticado com doença de Parkinson vascular, agravando-se para possível demência vascular. "Demência é a palavra que está sendo usada no momento. Não gosto disso," disse David.

Busca de ajuda

Com a saúde de David deteriorando-se, Manjit busca ajuda financeira para instalar facilidades em casa. Um pedido de Subsídio de Assistência a Pessoas com Deficiência foi negado, e agora eles lançaram uma campanha no GoFundMe para um elevador e banheiro adaptados.

Apesar das dificuldades, o casal mantém um senso de humor afiado. "Se você não ri, chora", disse David. Enfrentando desafios, contam um com o apoio do outro.

Resposta das autoridades

O líder do Conselho Municipal de South Ribble, Paul Foster, comentou sobre a recusa do subsídio, alegando seguir orientações nacionais. O Serviço de Ambulância do Noroeste expressou pesar pela situação e convidou a família a entrar em contato para investigar o incidente.

A história de David e Manjit destaca não apenas os desafios enfrentados por pacientes, mas também a necessidade de revisão nos processos de resposta a emergências e apoio financeiro.