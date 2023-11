Previsões assustadoras de Nostradamus para 2024: drama do Rei Charles, guerra e tsunami

O renomado filósofo francês Nostradamus, famoso por suas profecias, lançou previsões intrigantes para o ano de 2024. Entre as visões do místico, destacam-se a possível abdicação do Rei Charles, um iminente conflito naval e a ameaça de um tsunami catastrófico, trazendo preocupações sobre grandes inundações e uma subsequente 'grande fome', diz o Mirror.

Profecias detalhadas para 2024

Nostradamus, cujas previsões históricas ganharam notoriedade, levanta questões alarmantes para o próximo ano. Uma de suas visões sugere a expulsão de um "Rei das Ilhas" pela força, sendo substituído por alguém sem as marcas tradicionais de realeza. Especula-se que isso possa apontar para a abdicação do Rei Charles, especialmente devido a alegados "ataques persistentes" dirigidos a ele e à Rainha Camilla.

Nostradamus também prevê uma série de desastres naturais, incluindo grandes inundações seguidas por uma "grande fome". As águas dos oceanos, além de enfrentarem "grandes inundações", serão palco de um "pavor" relacionado a conflitos navais.

O místico francês sugere que um "adversário vermelho" ficará "pálido de medo", indicando a possibilidade de um conflito internacional em 2024, com especulações sobre a China e o Oceano Índico.

Nostradamus's chilling 2024 predictions - including King Charles drama, war and tsunami https://t.co/kbSM7XXZfK pic.twitter.com/2cTfVFOd9t — Crazy News (@CrazyNews4) November 10, 2023

Além disso, Nostradamus aponta para mudanças no Vaticano, indicando que o atual Papa Francisco, aos 88 anos, pode ser o último. O místico prevê a eleição de um novo pontífice após a morte do atual, descrevendo-o como "um romano de boa idade".

Enquanto alguns céticos questionam a precisão dessas previsões, outros observam a notável assertividade de Nostradamus em eventos passados. Com 2024 no horizonte, analistas e estudiosos estão atentos às possíveis ramificações dessas visões proféticas.