Passageiro grosseiro bloqueia tela de TV de outro durante voo

Um vídeo compartilhado no Reddit revelou um passageiro de avião que adotou uma prática para irritar seus companheiros de assento. Durante um voo de longa distância, o viajante colocou as mãos atrás do encosto de cabeça, cobrindo completamente a tela da TV do assento atrás, diz o New York Post.

O incidente, capturado em vídeo pelo primo de um usuário do Reddit (@d_p_e_k), rapidamente se tornou viral nas redes sociais. O passageiro, aparentemente inconsciente de suas ações, cutucava as unhas e a tela, enquanto um programa estava sendo exibido, causando desconforto e irritação.

A comunidade online rejeitou unanimemente o comportamento do passageiro, rotulando-o como "comportamento idiota". Alguns sugeriram maneiras criativas e até diabólicas de lidar com a situação, como fingir um espirro e jogar água no infrator.

Outros criticaram o primo do usuário do Reddit por gravar o incidente em vez de abordá-lo diretamente. A importância da comunicação foi destacada, com comentários enfatizando que muitas vezes pedir educadamente para parar resolve problemas semelhantes.