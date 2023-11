Pai dá ultimato à filha e afirma: ‘Se ela odeia a madrasta, é livre para se mudar dessa casa’

Um pai decidiu compartilhar no Reddit um relato sobre como sua relação com a filha, de 20 anos, se deteriorou rapidamente desde que ele decidiu se casar. Apesar de ter seguido os passos para garantir que a filha e a madrasta se dessem bem, as coisas não saíram como o esperado.

Sem se identificar, o homem conta que sua filha faz faculdade e, apesar de ter direito a um dormitório no campus, optou por continuar morando em sua casa.

Segundo ele, a mãe biológica da jovem nunca foi presente em sua vida, e quando ela completou 18 anos ele decidiu se casar com sua então namorada. “Eu fiz todo o possível para ela se dar bem com minha esposa. As apresentei quando as coisas ficaram sérias, passei mais tempo com minha filha, estabeleci limites e até mesmo levei minha filha para a terapia”.

“Ela decidiu parar com tudo quando completou 18 anos e eu não posso mais obrigá-la a ir, no entanto ela está tornando qualquer relacionamento com a minha esposa impossível. Se minha esposa fala que a comida está pronta, minha filha fica irritada e chateada dizendo que está sendo incomodada, se ela não avisa que a comida está na mesa, minha filha afirma que foi largada de escanteio”.

“É uma contradição após a outra e nós já tentamos conversar com ela e fazer o que ela pede, mas ela sempre se magoa e fala que queria o oposto”, revela o pai.

Ele deu um ultimato

As coisas pioraram durante as comemorações do aniversário da esposa do homem, que foi cuidadosamente preparado por ele e destruído por sua filha.

“Eu deixei os presentes e o bolo sobre a mesa e voltei para o escritório para terminar meu dia de trabalho. Quando terminei, encontrei todos os presentes abertos e minha filha comendo o bolo. Eu perguntei por que ela estava fazendo aquilo e ela disse que minha esposa não merecia presentes de aniversário”.

“Eu me cansei e disse que se ela odeia tanto minha esposa então pode buscar outro lugar para morar. Ela tem um dormitório na faculdade e não quero vê-la em casa novamente até que ela se desculpe com a madrasta. Ela começou a chorar e me chamou de idiota, desde então minha filha vem mandando diversas mensagens e estou começando a me questionar se eu realmente fiz o certo”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, ele tomou a atitude correta, mas poderia ter interferido antes para evitar que as coisas chegassem a esse ponto.

“Parece que sua filha tem sérios problemas de filha única. O comportamento dela é extremamente imaturo para a idade que ela tem. Desculpas não são o bastante, ela precisa aceitar voltar a um tratamento”, comentou uma pessoa.

“Sua filha escolheu esse caminho, e agora deve arcar com as consequências. Você não está errado”, finalizou outra.