Mulher se vinga ao divulgar receita secreta de pizza da mãe de seu ex infiel na internet

Uma mulher desolada deu o troco final em seu ex-namorado infiel ao revelar a receita de pizza ultra secreta de sua falecida mãe na internet, trouxe o New York Post.

Jen Ley, 40 anos, ganhou as cobiçadas instruções culinárias da mãe do ex-namorado, mas quando Ley terminou o relacionamento, ele exigiu que a receita fosse entregue para que sua nova namorada pudesse prepará-la.

"Quando ouvi falar que ele queria a receita de volta, foi como pegar um bisturi e abrir uma ferida", disse a moradora de Rockford, Illinois (EUA). "Machucou muito. Ele quebrou minha confiança."

Ley, que terminou com o ex-namorado anônimo após três meses quando descobriu uma mensagem dele de outra mulher, disse que o pedido abrupto da receita a fez sentir que "alguém a esfaqueou no coração".

Enquanto ele tentava reconquistar sua boa vontade para recuperá-la, Ley não estava convencida de que ele estava "arrependido".

Pizza-Polina-Tankilevitch

Polina Tankilevitch / Pexels

Receita de pizza com orgulho

Ela soube que, aparentemente, o ex se lembrou que Ley era a orgulhosa proprietária da receita quando a pizza de sua nova namorada não estava à altura da de sua mãe.

"Quando ele percebeu que eu tinha as receitas, decidiu que queria fazer as pazes. Acho que ele só quer a receita de volta", disse ela.

"Meu amigo acredita que ele está arrependido, mas eu sei quando vejo manipulação e realmente não acho que ele está."

Então, ela fez o que qualquer amante desdenhado faria e vazou a receita tão procurada na internet.

"Por mais mesquinho que pareça, há muito mais do que apenas a receita", explicou, dizendo que o regime "trabalhoso" exige um processo de duas horas e ingredientes não tradicionais como ovos e leite para criar a "pizza mais deliciosa" que ela já comeu.

"Ley, que postou a receita em um grupo do Facebook por despeito.

Mesquinhez e críticas

Nas redes sociais, alguns elogiaram sua mesquinhez, enquanto outros argumentaram que ela estava "usando isso como arma", chamando-a de "cruel".

"Adoro que você nos deu em vez dele. Isso é mesquinhez de outro nível e estou aqui para isso", escreveu um dos milhares de espectadores.

"Se a mãe dele quisesse que ele tivesse a receita, ela a teria dado a ele", argumentou outro. "Ela deu a você para conquistar um novo homem, porque sabia que o filho dela não prestava."

No entanto, os críticos a criticaram por postar a receita, chamando-a de "errada" por se recusar a devolvê-la.

"Usar a morte da mãe dele é realmente uma coisa horrível de se fazer, especialmente porque você postou aqui para estranhos por curtidas e validação", comentou um estranho.

"Ele provavelmente não pensou em pedir isso porque foi há muito tempo e as pessoas nunca pensam em pedir esse tipo de coisa porque você nunca prevê perder um pai e depois é tarde demais."

Pizza-sendo-feita-Katerina-Holmes-Pexels

Katerina Holmes / Pexels

Opiniões divergentes e lidando com elas

"É a receita da mãe morta dele", acrescentou outro. "Qualquer coisa que essa mulher possuía e você ainda está de posse é simplesmente errado."

"Ela deveria dar a receita da mãe morta a ele", argumentou outra pessoa. "É estranhamente cruel segurá-la, a menos que você queira ser pior do que ele foi."

Após ouvir opiniões divergentes, Ley, que agora tem um novo namorado, concordou eventualmente em entregá-la depois de obter uma "perspectiva diferente" online.

"Eu não me sinto culpada por estar no Facebook. Isso me fez perceber que, se vou compartilhá-la com ele, todos devem tê-la", disse ela.

"Talvez essa não seja a melhor maneira de lidar com isso, mas me ajudou a superar todo esse trauma e me ajudou a me sentir mais confortável com a ideia de abrir mão das receitas."