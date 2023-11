"Minha irmã ganhava presentes no meu aniversário há 8 anos"

Um jovem de 18 anos abriu o coração sobre o efeito prejudicial que sua irmã mimada e pais delirantes tiveram em sua vida, revelando que a irmã sempre ganhava presentes em seu aniversário e até soprava as velas de seu bolo. O adolescente compartilhou sua dolorosa história nas redes sociais, descrevendo como seus pais tratavam a irmã de maneira diferente, prejudicando sua própria vida, reporta Mirror.

Desde o nascimento conturbado da irmã, que quase resultou em tragédia, os pais passaram a superprotegê-la. O jovem desabafou: "desde o meu 11º aniversário, meus pais me obrigaram a deixar minha irmã soprar as velas. Isso se tornou uma norma, arruinando o momento. Além disso, ela também ganhava presentes no meu aniversário, e as celebrações eram sempre onde ela queria."

O favoritismo dos pais levou o adolescente a questionar a estabilidade mental deles. Ele compartilhou experiências desconcertantes, como seus pais forçando-o a permitir que a irmã soprasse as velas em seus aniversários. A situação culminou durante seu 18º aniversário, quando a família foi a um restaurante inadequado para a ocasião.

Diante de um bolo claramente feminino, o jovem finalmente explodiu emocionalmente. Sua explosão chocou a família e até familiares começaram a repreender os pais, chamando-os de maus pais. Após o desabafo, a situação em casa melhorou levemente, com a irmã indo para um internato e buscando terapia para seu comportamento inadequado.

O jovem, agora distante de casa devido ao trabalho, destacou uma melhora marginal, revelando que para seu 19º aniversário, sua família organizou uma festa, mas a irmã ainda mostrou comportamento inadequado. Apesar disso, ele expressa estar mais feliz, mantendo contato apenas com os avós que o apoiaram. O desabafo, postado no Reddit, recebeu amplo apoio online, com comentários destacando o abuso emocional sofrido pelo jovem.