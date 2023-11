Mau hálito? Especialistas revelam como identificar se é sinal de problema no intestino

Você já se perguntou por que seu hálito parece ter o cheiro de ovos podres? Especialistas alertam que, em vez de culpar o refluxo ácido, doenças gengivais ou amigdalite, você deve olhar mais de perto para a saúde do seu intestino, reporta o Daily Mail.

O que você considera mau hálito pode ser causado pelo sulfeto de hidrogênio, que tem um odor semelhante ao de ovos. Esse gás incolor pode ser liberado quando há um excesso de bactérias no intestino ou quando bactérias crescem no intestino delgado, afirmam os nutricionistas.

farhad-ibrahimzade-qgGc_1a6xGc-unsplash

A Dra. Zoe Williams, médica residente do programa 'This Morning', afirma que o mau hálito intestinal geralmente tem um odor de algo em decomposição e pode variar em gravidade. Além disso, pode vir acompanhado de arrotos e gases.

"Sua microbiota é composta por trilhões de microrganismos que vivem em seu intestino e se comunicam com o cérebro por meio do nervo vago, enviando sinais químicos", explica a Dra. Williams. "Quando há um crescimento excessivo de bactérias ou o predomínio do tipo errado de bactéria, isso pode resultar em mau hálito."

Ela ainda aponta que o Helicobacter pylori, uma bactéria presente no estômago de 40% das pessoas no Reino Unido, aumenta o risco de úlceras gástricas e pode causar mau hálito devido à produção de sulfeto de hidrogênio.

Embora ter um pouco de sulfeto de hidrogênio na respiração seja normal, níveis elevados desse gás têm sido associados a várias doenças digestivas graves.

Anna Pettit, dietista especializada em saúde intestinal na Clínica de Saúde Intestinal, afirma que o supercrescimento de bactérias no intestino delgado (SIBO) também pode ser responsável pelo mau hálito.

Grandes números de bactérias vivem no intestino grosso e são vitais para a digestão e a saúde. No SIBO, os afetados experimentam um crescimento descontrolado dessas bactérias, que podem invadir o intestino delgado e desencadear problemas intestinais.

Aqui, elas podem produzir grandes quantidades de sulfeto de hidrogênio como subproduto, causando mau hálito, bem como diarreia, fezes soltas e excesso de gases, diz Pettit.

"Em geral, o sulfeto de hidrogênio está envolvido no controle da inflamação e na reparação da camada mucosa do trato gastrointestinal, o que é benéfico para nós", afirma Pettit. No entanto, o excesso desse gás tem sido associado à colite ulcerativa, alerta ela.

victoria-shes-UC0HZdUitWY-unsplash-2

Para aqueles que suspeitam que o intestino é a causa do mau hálito, é possível fazer mudanças no estilo de vida e na dieta. A Dra. Williams recomenda comer uma variedade de vegetais e consumir muitos alimentos fermentados, como iogurtes, kimchi e chucrute, para melhorar a microbiota intestinal. Ela também sugere obter sono suficiente, praticar exercícios regulares e reduzir os níveis de estresse para apoiar o intestino.

Pettit sugere comer salsa para "combater o sabor e o cheiro de compostos odoríferos voláteis de enxofre na boca". "Tente mastigar algumas folhas frescas após uma refeição", aconselha.

Além disso, probióticos contendo as cepas de bactérias lactobacillus e bifidobactéria também são considerados úteis na redução do mau hálito em questão de semanas, de acordo com Pettit.