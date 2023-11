Horóscopo diário se torna motivo de atrito entre mãe e filha

Na tentativa de resgatar seu relacionamento com a mãe, uma jovem de 20 anos decidiu se mostrar interessada por alguns dos hobbies da mulher, no entanto ela logo descobriu que ao invés de uni-las, isso poderia deixá-las ainda mais distantes.

Contando sua história no Reddit, a jovem explica que decidiu acompanhar os rituais diários da mãe, mas ainda assim encontrou problemas para lidar com a fixação da mulher no horóscopo diário. Segundo ela, a mãe sempre faz questão de alertá-la quando as previsões diárias para seu signo estão ruins, independente disso causar problemas para a filha.

“Ela parece particularmente gostar de falar das previsões ruins e escolhe os dias mais importantes para isso. Isso vai desde ‘sua sorte está baixa hoje’ a dizer que ‘a qualidade do meu trabalho não será boa’ no dia em que eu estava indo para uma entrevista importante”, conta.

“Sempre que eu peço a ela para parar, ela diz que eu deveria agradecer por seus avisos. Mas eu nunca pedi por eles e se quisesse ter estes avisos, consultaria o mesmo site que ela. Além do mais, ela não me dá conselhos, só fala como se o destino já tivesse determinado que meu dia seria ruim”, explica a jovem.

Ela tentou resolver a situação

Buscando chegar a uma solução, a jovem tentou explicar para a mãe que não vive um bom momento e que o peso colocado pelas questões de ordem espiritual, tratadas pela mãe como algo determinante no sucesso de sua vida, a estão deixando ainda pior.

“Eu estou sem ideias, brigamos todos os dias por causa de algum comentário sobre sorte ruim ou previsão ruim e não consigo mais aguentar isso. Não quero terminar meu relacionamento com minha mãe, mas não estou vendo uma saída. Ela me fez desmoronar diante de toda família ao dizer que não devo ter esperanças em conseguir o emprego dos meus sonhos porque no dia que apliquei para a vaga os astros não estavam ao meu favor”.

Leia também: Casal usa previsões astrológicas para escolher o dia de seu casamento

“Quando tentei conversar com ela, minha mãe falou que apenas está me ensinando os costumes do mundo, eu não respondi e a bloqueei. Eu agi errado?”, questiona a jovem.

Entre os usuários do Reddit a opinião foi unânime: ela não está errada em agir desta forma.

“Você pode começar a bater de frente com ela e dizer que leu em outro lugar que terá um dia excelente e repleto de coisas boas”, sugeriu uma pessoa.

“Sua mãe está fazendo isso de propósito, é abusivo. Bloqueie sua mãe”, finalizou outra.