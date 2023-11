Homem se recusa a sair de academia após ser acusado de intimidar uma mulher

Um homem decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se ver em uma situação um tanto quanto incômoda. Enquanto usava seu tempo livre para treinar na academia de sua cidade, ele foi abordado por uma mulher que o pediu para deixar o local.

Sem se identificar, o rapaz, de 26 anos, conta: “Eu moro e trabalho em um lugar remoto, então todo alojamento e facilidades dos trabalhadores fica montado em um acampamento para 600 pessoas. Tem uma academia que fica a 5 minutos do meu quarto, então geralmente costumo usá-la”.

“É uma academia bem legal com quadra de basquete, 2 salas de musculação e uma pista no andar de cima. Então como tive todo o dia de folga decidir ir matar o tempo na academia”.

“Quando cheguei vi que tinha mais uma pessoa usando a sala de musculação, e logo depois de terminar a segunda série do meu primeiro exercício ela se aproximou e disse que se sentia desconfortável por estar sozinha na academia com um cara, e me pediu para ir embora”, revela o homem.

Ele se recusou a sair

Assustado com a solicitação da mulher, o rapaz conta que se propôs a usar outra parte da academia enquanto ela terminava seu treino, mas isso não foi o bastante para a mulher.

“Eu disse a ela que iria para outra parte da academia, mas achei que não era certo ela me pedir para sair. Ela então me olhou irritada e foi embora”.

“Já tinha começado minha série e não queria voltar mais tarde! Por outro lado, sei que fica perto do meu quarto então seria um pequeno inconveniente para mim sair e voltar mais tarde, principalmente porque ela chegou primeiro. Eu agi errado?”, questiona o jovem.

Leia também: Horóscopo vira motivo de briga entre casal e pode levar ao fim do relacionamento

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado ao se recusar a sair.

“Você se ofereceu para usar outro espaço e ainda assim ela disse que não se sentia confortável, você fez sua parte”, comentou uma pessoa.

“Entendo o lado dela, mas você se ofereceu para ir para outra sala e ela ainda assim se recusou a aceitar”, finalizou outra.