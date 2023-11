Estudo mostra que sintomas de Covid longa desaparecem depois de três anos

Para aqueles que enfrentaram a persistência de sintomas comuns da Covid longa, há boas notícias. Um estudo italiano indica que a perda de olfato e paladar, por exemplo, frequentemente associada ao Covid leve, parece resolver-se em até três anos após o início da infecção, reporta Mirror.

A pesquisa, realizada com 88 participantes que contraíram a Covid em março e abril de 2020, revelou que a perda de olfato e paladar não é irreversível, mesmo após casos leves da doença.

O estudo, publicado no JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, foi conduzido pelo professor Paolo Boscolo-Rizzo, da Universidade de Trieste. Ele destaca que, na grande maioria dos casos, a perda do olfato não é permanente.

A pesquisa detalhou a evolução dos sintomas ao longo de três anos. Inicialmente, dois terços dos participantes relataram perda de olfato ou paladar durante a infecção, reduzindo para 32% após um ano e atingindo 16% após três anos, níveis semelhantes aos que nunca tiveram Covid.

Enquanto isso, um alerta surge sobre uma nova cepa do Covid, denominada JN.1, detectada em vários países, incluindo Reino Unido, EUA, Islândia, Portugal e Espanha. Especialistas apontam que essa variante, derivada do Pirola (BA.2.86), uma descendente do Ômicron, é potencialmente mais transmissível e requer monitoramento cuidadoso.

Em meio à descoberta contínua sobre a JN.1, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças advertem que essa cepa pode representar uma séria ameaça à saúde. Amesh Adalja, do Centro de Segurança em Saúde Johns Hopkins, destaca a importância de compreender e controlar essa nova variante do Covid.