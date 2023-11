Está aberta a temporada de 'cuffing' para apimentar o sexo

O frio está no ar no Hemisfério Norte, as folhas secas fazem barulho sob os pés, as festas de fim de ano estão próximas e a temporada de 'cuffing' começou.

O que é a temporada de 'cuffing'?

A temporada de 'cuffing' é o desejo outonal de entrar em um relacionamento mais sério ou definido em antecipação a um longo inverno. A expressão "cuffing" se refere à ideia de que o compromisso entre duas pessoas é semelhante a algemar-se juntos, o que pode ser interpretado de forma ousada ou assustadora, dependendo do ponto de vista, segundo o New York Post.

Essa temporada dura aproximadamente do final do outono ao início da primavera, abrangendo os equinócios, se você segue a tradição pagã.

Relacionamento e a solidão

O apelo da temporada de 'cuffing' reside na percepção de que um relacionamento pode afastar a solidão, a depressão sazonal e as angústias que surgem ao enfrentar as festas sozinho.

Quer você esteja comprometido com um amor de longa data ou aproveitando um romance prolongado no outono, é a estação perfeita para experimentar - brinquedos, posições e até mesmo uma lista de desejos compartilhada a ser realizada antes da primeira descongelação da primavera.

Casal-abracado-na-cama

SHVETS production / Pexels

Conversa sexual com seu parceiro

Conversas sobre sexo podem ser desafiadoras para ambas as partes, devido à sociedade repressora em que vivemos. Sarah Riccio, especialista em sexo e proprietária do site delicto.com, oferece insights sobre como abordar seu parceiro sobre aventuras sexuais durante o inverno.

Assim como em todas as coisas, o consentimento e a compaixão estão no topo da lista. Riccio explica: "Se você apresentar a ideia de uma nova posição sexual, seu parceiro pode ficar nervoso com a perspectiva de sair da zona de conforto. Isso não significa necessariamente que a resposta será não, mas é importante abordar sentimentos de desconforto ou ansiedade antes de se aventurar em novos territórios. Dedique tempo para discutir desejos, necessidades, medos e, se aplicável, palavras de segurança. Quanto mais você se permitir ser vulnerável com seu parceiro, maior será a intimidade compartilhada."

Com a temporada de 'cuffing' em pleno andamento, a conversa pode ser uma aliada divertida para apimentar sua vida sexual e desfrutar dos dias escuros e noites selvagens que estão por vir. Aproveite ao máximo este inverno!