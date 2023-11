Com que frequência você deve lavar o sutiã? Resposta choca

Laura Henshaw, uma influenciadora popular e co-fundadora da empresa de bem-estar e fitness Kic, fez uma confissão franca sobre a frequência com que lava seus sutiãs durante um episódio de seu podcast com Steph Claire Smith.

A questão em pauta era: "com que frequência eu deveria lavar meus sutiãs, porque eu realmente não lavo", disse Laura, antes que Steph pulasse com a pergunta sobre a frequência com que Laura realmente lavava os seus. Laura explicou: "acho que talvez uma vez por mês".

A declaração de Laura surpreendeu Steph, que estava chocada com a revelação. Laura argumentou que sutiãs são mais difíceis de lavar e que, se um sutiã tiver uma vida útil mais longa, não há necessidade de lavá-lo com tanta frequência.

Reações diversas na internet

As reações nas redes sociais foram divididas em relação à confissão de Laura. Algumas pessoas afirmaram que lavam o sutiã todos os dias, enquanto outras disseram que consideravam-se sortudas se conseguissem lavá-lo uma vez por mês.

Uma pessoa nas redes sociais comentou: "eu uso um novo todos os dias e o coloco na cesta de lavagem todos os dias". Outra pessoa disse: "Uma vez a cada duas semanas ou algo assim. Mas também não uso o mesmo sutiã todos os dias, então ele não fica sujo nem com mau cheiro."

Uma terceira pessoa expressou: "acho que uma vez por semana é mais do que suficiente, a menos que seja um sutiã esportivo, é claro."

Sutia-no-busto-Karolina-Grabowska-Pexels

Karolina Grabowska / Pexels

Variação pessoal pelo suor

No entanto, houve quem se mostrasse chocado com a confissão de Laura. Uma pessoa declarou: "Depende de muitas coisas, acho. Eu suo muito no trabalho e acabo cheirando a comida, então geralmente lavo a cada dois dias, alternando entre eles."

Outra pessoa compartilhou sua opinião: "Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Eu lavo o meu a cada duas ou três vezes que uso, mas tenho alguns diferentes, então eles são alternados."

De acordo com especialistas do Everyday Health, os sutiãs são um terreno fértil para sujeira, suor e células mortas da pele e devem ser lavados a cada duas a quatro vezes que são usados. Os especialistas recomendam aumentar a frequência de lavagem se você estiver suando muito enquanto o usa ou se estiver sofrendo de irritação ou infecção na área ao redor dos seios. Portanto, a frequência ideal de lavagem do sutiã pode variar dependendo de diversos fatores, conclui o New York Post.