Por que os gatos siameses mudam de cor?

Os gatos siameses, reconhecidos por suas máscaras e olhos azuis, escondem um segredo genético fascinante que os faz mudar de cor ao longo do tempo, reporta o Mega Curioso.

A aparência única dos siameses é moldada por uma mutação genética conhecida como gene do Himalaia. Essa mutação não apenas determina a cor da pelagem, mas também a torna sensível à temperatura, desencadeando mudanças incríveis.

dimitry-kooijmans-2eRHP71tkRY-unsplash

Os gatinhos siameses nascem totalmente brancos. No útero, a temperatura elevada influencia a produção de melanina nas áreas mais quentes, criando uma distinção de cores nas extremidades do corpo. À medida que crescem, as partes mais frias ativam a melanina, escurecendo e revelando as cores características da raça.

Os siameses exibem uma variedade de cores, como seal point, blue point, chocolate point e lilac point. Cada variação destaca contrastes únicos entre as áreas claras e escuras da pelagem.

Apesar da beleza única, a mutação do Himalaia está ligada a preocupações de saúde. Gatos siameses são propensos a problemas oculares, como estrabismo e nistagmo, afetando sua visão e percepção de profundidade. Traumas e alterações podem causar variações temporárias na tonalidade da pelagem.

jack-dong-1AmdMjIC9dQ-unsplash

Para quem deseja um siamês, é crucial escolher criadores confiáveis ou considerar a adoção em resgates. Garantir que esses gatos cativantes encontrem lares amorosos é fundamental.

Desvendar o mistério por trás das mudanças de cor dos siameses não apenas amplia nosso entendimento, mas também destaca a importância de cuidar desses animais especiais.