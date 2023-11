Polêmica: "mulheres só devem se deitar com um homem quando ele gastar R$ 6 mil"

Uma nova tendência de namoro está chamando a atenção e gerando controvérsia. Agora, as mulheres estão sendo aconselhadas a esperar que um homem gaste R$ 6 mil antes de se envolverem sexualmente, de acordo com Mirror.

O mundo do namoro tem passado por mudanças significativas nos últimos anos, com uma série de tendências e comportamentos para se observar, desde o "180-dating" até o "bae realing", "dexting", "spider-dating" e a regra dos três encontros.

Essa última tendência tem se mostrado particularmente popular, encorajando as pessoas a não serem íntimas fisicamente até pelo menos o terceiro encontro. No entanto, uma nova tendência está chamando mais atenção. É hora de entender a regra dos R$6 mil?

A especialista em namoro Jana Hocking explicou essa nova teoria que sugere que as mulheres devem esperar para ir para a cama com um homem até que ele tenha gastado uma quantia considerável com elas.

Escrevendo em um artigo no news.com.au, Jana afirmou: "a primeira razão pela qual essa nova regra está me conquistando é que, se um cara está disposto a fazer encontros suficientes para justificar um gasto de R$ 6 mil, então há uma boa chance de que ele esteja realmente investido em você. Quero dizer, se a libido pode resistir a tantos encontros, ele é um candidato promissor".

"A segunda razão pela qual gosto dessa regra, e a mais importante, é que passar tanto tempo juntos sem se distrair com a nudez pode, na verdade, nos ajudar a superar os problemas mais cedo".

Jana admitiu que inicialmente ficou "chocada" com a ideia - R$6 mil é uma quantia significativa para gastar com alguém. No entanto, ela argumentou que essa quantia de dinheiro daria tempo suficiente para avaliar se a pessoa vale a pena.

Essa nova regra de namoro surge após uma mulher compartilhar um encontro desagradável com um homem que ofereceu a ela uma bebida em um bar. A estudante paramédica Chlo conheceu o rapaz durante uma noite em Hull.

Eles se deram bem, ela deu seu número a ele? e então aconteceu algo inesperado. Em vez de dizer o quanto gostou de conhecê-la ou convidá-la para sair novamente, o homem, conhecido apenas como Danny, decidiu enviar a ela uma conta pelo álcool que havia comprado para ela.

A razão para isso? Porque ela não dormiu com ele. Em um post no Twitter, a jovem compartilhou um screenshot da mensagem do rapaz. Ele começa perguntando quem ela é e, depois que ela lembra a ele da noite anterior, ele pergunta: "beleza, você poderia me transferir o dinheiro da bebida que comprei para você na noite passada, já que não fomos para casa juntos, não valeu muito a pena, né lol".

Chlo ficou chocada com a mensagem e brincou que estava "oficialmente se aposentando das saídas noturnas" por causa disso. Seu tweet rapidamente se tornou viral, com mais de 60 mil curtidas e 8,9 mil retweets. Mais de mil pessoas também comentaram a postagem, expressando sua indignação com a rude exigência do homem.