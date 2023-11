Noiva é criticada por proibir o cunhado de ir a seu casamento

Uma noiva decidiu buscar pela opinião de outras pessoas no Reddit depois de se envolver em uma grande briga com seu noivo. Para ela, o irmão do homem não deveria ser convidado para o casamento uma vez que ele “flerta constantemente com ela” mesmo na frente de seu noivo.

Sem se identificar, a noiva explica que anos atrás saiu com um rapaz e que acreditou estar se divertindo muito com ele, no entanto ela ficou surpresa quando ele a dispensou. Depois de um tempo, ela voltou a sair com outras pessoas e acabou conhecendo o noivo, de quem se aproximou imediatamente.

“Nos demos bem na mesma hora e ficamos apaixonados. Seis meses depois, quando conheci sua família, descobri que o irmão dele era o cara com quem saí quando eu tinha 18 anos. Achei melhor falar com ele e com o irmão dele para que toda essa situação não atrapalhasse o nosso relacionamento, e os dois ficaram bem com isso”, revela a noiva.

Ela decidiu impedi-lo de ir ao casamento

Apesar de tudo estar aparentemente bem, a mulher revela que o irmão de seu noivo começou a “continuamente flertar com ela”, sendo que tal comportamento se repetiu diversas vezes ao longo dos anos.

“Ele sempre fica me elogiando, sugerindo pedidos do cardápio para mim e fica tentando deixar meu noivo com ciúme. Eu fiquei quieto quanto a isso, mas com o planejamento do casamento eu precisei tocar nesse assunto e explicar a ele os meus sentimentos”.

“Disse ao meu noivo que não me sentia confortável em ter seu irmão no casamento e expliquei que ele sempre flerta comigo tentando deixá-lo com ciúmes. Meu noivo ficou pasmo e disse que isso nunca aconteceu, que é coisa da minha cabeça”.

“Fiquei com raiva dele e disse que se ele não consegue ver como isso é nojento, então ele não é a pessoa que eu esperava que fosse. Desde então nós não conversamos mais e recebi uma mensagem do irmão dele pedindo desculpa se sua atitude me deixou desconfortável. Meu noivo segue bravo comigo e eu fico me questionando se agi errado”.

Para os usuários do Reddit, ela realmente está vendo coisas que não existem nas atitudes do cunhado.

“Você está completamente errada! Em que lugar do mundo ser legal com uma pessoa é flertar com ela?”, questionou uma pessoa.

“Você está fazendo algo que não tem nenhuma ligação com isso se tornar um grande negócio. É errado agir desta forma”, comentou outra.